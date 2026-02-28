Lời khai của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về khoản tiền chung chi của nhà thầu 28/02/2026 06:00

(PLO)- Quá trình thực hiện 2 Dự án Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các nhà thầu đã liên hệ với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can trong vụ án thất thoát lãng phí liên quan 2 dự án Bệnh viện Hữu Nghị cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) bị đề nghị truy tố vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm liên quan Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Hữu Nghị cơ sở 2. Ảnh: PLO

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can khác đã có sai phạm trong quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện dẫn đến khoản thiệt hại hơn 800 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện 2 Dự án Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Trong đó, đối với các nhà thầu liên hệ trực tiếp thì bà Tiến sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, thống nhất với bị can Nguyễn Chiến Thắng để được thực hiện gói thầu.

Các nhà thầu liên hệ với bị can Nguyễn Chiến Thắng thì ông Thắng sẽ báo cáo, xin ý kiến bà Kim Tiến, sau khi được đồng ý thì ông Thắng sẽ trao đổi, thống nhất để các nhà thầu này được thực hiện gói thầu.

Sau đó, ông Thắng chỉ đạo Trần Văn Sinh trao đổi, thống nhất, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu đáp ứng điều kiện các nhà thầu xây lắp được trúng thầu như đã thoả thuận, thống nhất.

Khi trao đổi, ông Thắng đã thoả thuận, thống nhất với các nhà thầu về việc tạo điều kiện để các nhà thầu được trúng thầu. Nhưng sau khi được tạm ứng, thanh toán thì các nhà thầu đưa Ban YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Theo đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 Dự án đã đưa trực tiếp cho ông Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền hơn 87 tỉ đồng.

Đến tháng 9-2017, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc) Ban YTTĐ thì ông Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 Dự án.

Tuy nhiên, do 02 Dự án khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên ông Tuấn mới nhận được tổng số tiền 12 tỉ đồng từ 3 nhà thầu.

Tại CQĐT, ông Thắng khai sau khi nhận hơn 88 tỉ đồng từ các nhà thầu đã chi cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến gần 13 tỉ đồng và 100.000 USD.

Ngoài ra, ông Thắng còn chi cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn số tiền 3,4 tỉ đồng, chi cho bị can Trần Văn Sinh (cựu trưởng phòng Ban YTTĐ) 2,9 tỉ đồng, chi cho bị can Nguyễn Kim Trung (cựu phó giám đốc Ban YTTĐ) hơn 1,7 tỉ đồng, chi cho bị can Lê Thanh Thiêm (giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) 2 triệu USD (tương đương 46 tỉ đồng).

Ông Thắng cũng chi chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế tổng cộng 500 triệu đồng, chi cho một số cá nhân tại Ban YTTĐ, một số cá nhân tại một số Bộ, ngành, chi bồi dưỡng cán bộ tại Ban YTTĐ, chi cho các hoạt động chung khác…

Tại CQĐT, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận các sai phạm, thừa nhận có nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỉ đồng từ bị can Thắng và 5 tỉ đồng từ bị can Nguyễn Hữu Tuấn. CQĐT đã tổ chức đối chất nhưng bà Tiến và ông Thắng vẫn giữ nguyên lời khai.

Bà Tiến còn khai rằng không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với ông Thắng, ông Tuấn về việc đưa nhận tiền.