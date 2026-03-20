Mua bán trái phép ma túy với bạn tù sau khi ra trại, lãnh 30 năm tù 20/03/2026 18:56

(PLO)- Sau khi ra tù, bị cáo Lê Ngọc Thành đã đi Campuchia và mua ma túy từ một người phụ nữ không rõ lai lịch để đưa cho bạn trước đây từng chấp hành án chung để bán.

Ngày 20-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thành 30 năm tù, bị cáo Lê Hồng Quân 29 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Đình Tất Chủy bị phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 20 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Ngọc Thành quen biết bị cáo Nguyễn Đình Tất Chủy khi chấp hành án chung tại Trại giam Thủ Đức và quen Lê Hồng Quân, Phạm Ngọc Đức khi đi chơi chung với bạn bè.

Sau khi chấp hành án, Thành đi Campuchia và mua ma túy từ một người phụ nữ tên Thảo (không rõ lai lịch) để bán cho Chủy, Quân và Đức.

Cụ thể, ngày 8-1-2024, Lê Ngọc Thành đặt mua của Thảo 400 gram ma túy dạng Methamphetamine giá 90 triệu đồng.

Sau đó, Thành đặt xe ôm công nghệ gửi ma túy cho Lê Hồng Quân với giá 92 triệu đồng, nhưng sau đó Quân đổi ý không mua và trả lại cho Thành. Lúc này, Nguyễn Đình Tất Chủy đang ở nhà Thành. Chủy hỏi mua 400 gram ma túy này và được Thành đồng ý bán với giá 92 triệu đồng.

Đến ngày 23-1-2024, Thành liên lạc yêu cầu Chủy bán 100 gram ma túy giá 26 triệu đồng cho Phạm Ngọc Đức. Sau đó, Chủy đặt xe ôm công nghệ giao ma túy đến địa chỉ nhà và số điện thoại của Đức.

Sau khi nhận ma túy, Đức gặp Chủy đưa 10 triệu đồng tiền mặt để trả cho Thành, còn 16 triệu đồng Đức trả cho Thành qua tài khoản game.

Ngày 25-1-2024, Thành liên lạc với Thảo đặt mua 100 gram Ketamine giá 37 triệu đồng để giao cho Chủy để phân chia thành 20 gói nhỏ để Thành bán cho khách.

Sau khi phân chia ma túy xong, Chủy đem qua giao cho Thành. Thành lấy 1 gói ma túy để sử dụng. Còn lại 19 gói có khối lượng 47,2565 gram Ketamine, Thành chưa kịp bán đã bị công an thu giữ.

Ngoài ra vào tháng 6-2023, Lê Ngọc Thành liên lạc với Dũng (không rõ lai lịch) mua khoảng 100 gram Ketamine giá 40 triệu đồng và 100 viên thuốc lắc (MDMA) giá 9 triệu đồng. Sau đó, Thành có chào bán MDMA cho khách nhưng do chất lượng kém nên chưa bán được cho ai.

Bị cáo Thành còn bán cho khách (không rõ lai lịch) 100 gram Ketamine, nhưng do ma túy chất lượng kém nên bị trả lại. Số ma túy còn lại Thành cất giấu trên trần nhà và đầu tủ bếp, chưa kịp bán thì bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cáo trạng xác định, tổng số ma tuý mà bị cáo Lê Ngọc Thành mua bán trái phép là hơn 619 gram và tàng trữ trái phép hơn 11,5 gram ma túy.