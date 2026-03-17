Tài xế xe tải tông liên hoàn 3 ô tô khiến 1 người tử vong dương tính với ma túy 17/03/2026 21:28

Ngày 17-3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Huỳnh Nhơn (39 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Huỳnh Nhơn tại công an. Ảnh: C.A

Ông Huỳnh Nhơn là tài xế xe tải 47C-304.82, đã gây tai nạn liên hoàn với 3 ô tô khác đang đỗ bên Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk hôm 16-3. Ngoài ra, xe tải do ông Nhơn điều khiển đã tông trúng anh L.Q.K. (21 tuổi, ngụ xã Cư Pơng) khi anh K. đang đứng bên đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Bước đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định xe tải của ông Huỳnh Nhơn chở quá tải trọng hơn 49%. Ngoài ra, kết quả kiểm tra nhanh về chất ma túy thể hiện ông Huỳnh Nhơn dương tính với chất ma túy Amphetamin và Methamphetamine (ma túy đá).

Một ô tô bị hư hỏng liên quan vụ tai nạn. Ảnh: H.D

Như PLO đã thông tin, khoảng 19 giờ 45 ngày 16-3, trên quốc lộ 29 thuộc địa phận thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang (Đắk Lắk), xe tải 47C-304.82 nghi do mất thắng đã tông liên tiếp vào ba xe ô tô đỗ bên đường và tông một người dân tử vong.