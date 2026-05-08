Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy công an cứu 2 bé trai đuối nước 08/05/2026 17:10

(PLO)- Trung ương Đoàn tặng bằng khen và huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo vì kịp thời cứu hai bé trai đuối nước.

Tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức trao bằng khen, huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến Đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Anh hiện là cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến Đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 8-3, khi đang nghỉ phép tại quê nhà, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo chở con đi qua khu vực hồ nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh phát hiện hai bé trai đang chới với giữa hồ và có dấu hiệu đuối nước.

Ngay lập tức, Đại úy Đạo lao xuống nước, bơi ra giữa hồ đưa hai cháu vào bờ. Tiếp đó, anh thực hiện sơ cứu giúp hai cháu Lê Văn Thành Đ. (6 tuổi) và Lê Tùng L. (4 tuổi, ngụ xã Hoằng Lộc) hồi tỉnh an toàn.