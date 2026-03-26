Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nam sinh viên lao vào đám cháy cứu người 26/03/2026 18:44

(PLO)- Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT cùng giấy khen của trường sau hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người.

Ngày 26-3, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký quyết định về việc tặng bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, lớp Vật lý 08-K69, khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy.

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Quyền Bộ trưởng, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT đã đến thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của nam sinh.

Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT sau hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người. Ảnh: MOET

Tại buổi gặp, đại diện Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao hành động kịp thời, trách nhiệm của sinh viên, đồng thời khẳng định đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường. Đây là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội.

Từ thực tiễn này, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên. Trong đó chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.

Trước đó, chiều ngày 25-3, ban công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã trực tiếp tới bệnh viện để thăm hỏi, động viên và trao giấy khen biểu dương sinh viên Nguyễn Lê Tú vì đã có hành động dũng cảm, tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác sinh viên, nhìn nhận việc làm của nam sinh là hình ảnh đẹp về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Bách khoa. Bà Huyền chia sẻ thêm, không do dự trước hiểm nguy, Tú đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn và lòng dũng cảm của người trẻ hôm nay.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 17 giờ 50 ngày 24-3, lửa bùng lên từ tầng hai ngôi nhà cao sáu tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Bảy người bị mắc kẹt do cầu thang bị lửa và khói chặn kín.



Hình ảnh Nguyễn Lê Tú sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Nguyễn Lê Tú, sinh năm 2006, quê Hưng Yên, khi đó đi ngang qua hiện trường. Thấy có 2 người lớn phá mái, đưa người từ trong ra nhưng vẫn còn người mắc kẹt bên trong, Tú liền bỏ xe máy lại, leo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo chiếc thang tre bắc tạm sang mái nhà cháy để hỗ trợ.

Khói nồng nặc khiến Tú khó thở, có lúc phải lùi ra ngoài vì tức ngực. Trong không gian tối om, nam sinh viên cùng anh Nguyễn Tiến Long không quản nguy hiểm lao vào đám cháy, cởi áo, nhúng nước rồi bịt lên mũi, miệng, men theo cảm giác để đi sâu vào bên trong.

Cả hai đã phối hợp phá mái tôn để kịp thời tiếp cận và lần lượt đưa từng người ra ngoài theo đường mái nhà. Hành động nhanh trí, quả cảm của hai anh đã góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Hiện, sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy đã ổn định.