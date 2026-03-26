Hiện trường vụ cháy ngôi nhà chuyên bán đồ nhựa, cột khói bốc cao hàng chục mét 26/03/2026 18:00

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà chuyên buôn bán đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM khiến khói đen bốc cao hàng chục mét, nhiều hộ dân xung quanh hoảng loạn di dời đồ đạc.

Video: Nhà chuyên buôn bán đồ nhựa cháy dữ dội, cả phố hoảng loạn.

Trưa ngày 26-3, lực lượng chức năng phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà chuyên buôn bán đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh.