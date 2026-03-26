Góc nhìn 2 người phá mái tôn cứu người trong vụ cháy ở Hà Nội: Bình thường và phi thường 26/03/2026 05:40

(PLO)- Hành động dũng cảm phá mái tôn cứu người của hai người đàn ông trong vụ hỏa hoạn tại Hà Nội đã gây xúc động mạnh, nó minh chứng cho sự tử tế và bản năng cứu người luôn sẵn có trong mỗi cá nhân, bất kể họ là ai.

Chiều 24-3, người dân Hà Nội lại được chứng kiến hành động dũng cảm của hai người đàn ông.

Họ là những người dân bình thường không phải những người được huấn luyện chuyên nghiệp đã chọn một cách rất bản năng: Leo sang mái nhà bên cạnh, dùng búa phá lớp tôn mở đường thoát. Từng người một được đưa ra ngoài, thoát khỏi đám cháy trong gang tấc.

Câu chuyện ấy gợi nhắc một điều giản dị nhưng bền bỉ: Lòng tốt luôn tồn tại trong mỗi con người. Và trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, nó được kích hoạt như một phản xạ tự nhiên.

Trước đó không lâu, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng có một hành động đầy dứt khoát, nhanh chóng để cứu được bé gái ba tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Người dân cứu người trong căn nhà bị cháy đưa sang công trình đang xây dựng bên cạnh.

(Ảnh cắt từ clip)

Ở nhiều vụ cháy gần đây tại các đô thị lớn, những “người hùng không tên” vẫn lặp lại hình ảnh quen thuộc: Người dân phá cửa, bắc thang, leo ban công, quay lại nhiều lần giữa khói lửa để tìm người mắc kẹt.

Họ không phải người thân, cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng chính sự xa lạ ấy lại làm nổi bật một điều: Khi đối diện ranh giới sinh tử, con người sẵn sàng bước qua mọi khoảng cách để cứu nhau.

Tôi từng phỏng vấn một “người hùng” như thế sau một vụ hỏa hoạn. Khi được hỏi anh nghĩ gì trước khi lao vào đám cháy, chàng trai bối rối, bàn tay còn ám khói đưa lên gãi đầu. Anh trả lời rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ: “Không anh ạ, nghe tiếng kêu cứu là em chạy vào thôi”.

Trong những đám cháy, lửa có thể thiêu rụi nhiều thứ: Tài sản, thậm chí tước đoạt cuộc sống của nhiều người. Nhưng cũng chính trong đám cháy ấy, một điều khác lại bừng lên - sự tử tế.

Những hành động dũng cảm thường không được chuẩn bị trước, mà được thúc đẩy từ một lực vô hình bên trong. Đó là khoảnh khắc con người hành động theo điều sâu thẳm nhất của mình.

Cuộc sống vốn là một bức tranh đa sắc. Không thiếu những gam màu tối từ sự vô cảm, ích kỷ hay những câu chuyện khiến niềm tin bị bào mòn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, những gam màu tươi sáng lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Điều đáng nói là những người dũng cảm ấy không phải những cá nhân phi thường. Họ là những con người rất bình thường: Một thanh niên, một người lao động, một người hàng xóm. Họ không có kỹ năng chuyên nghiệp, không có trang bị bảo hộ. Nhưng khi cần, họ vẫn hành động.

Chính sự bình thường ấy khiến những câu chuyện trở nên gần gũi và lan tỏa mạnh mẽ. Bởi nó cho thấy rằng trong một thời điểm nhất định, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người mang lại hy vọng cho người khác.

Có một nghịch lý đáng suy ngẫm: Càng trong nguy cấp, lòng tốt càng dễ được kích hoạt. Có lẽ bởi khi ấy, con người không còn thời gian để cân nhắc thiệt hơn, mà hành động theo điều sâu thẳm nhất bởi sự thôi thúc cá nhân.

Tuy vậy, không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc bùng sáng. Lòng tốt, dù là bản năng, vẫn cần được nuôi dưỡng trong đời sống thường ngày.

Một xã hội biết trân trọng những hành động tử tế sẽ tạo ra môi trường để lòng tốt lan tỏa. Ngược lại, nếu sự tử tế bị xem nhẹ hoặc bị hoài nghi, người ta có thể chần chừ trước khi hành động, không phải vì họ không muốn, mà vì họ sợ những hệ lụy không đáng có.

Trở lại với hình ảnh hai người đàn ông phá mái tôn ở Hà Nội, điều đọng lại không chỉ là sự quả cảm, mà là tính “tức thời” của hành động. Không mệnh lệnh, không chuẩn bị, chỉ có một phản xạ rất người: Không thể đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu.

Cuộc sống sẽ luôn có những gam màu tối và những “đám cháy” - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng chừng nào trong mỗi con người vẫn còn bản năng của lòng tốt, chừng đó những gam màu tươi sáng vẫn sẽ bừng lên, đủ để giữ lại niềm tin.

Điều quan trọng không phải là chờ đợi hoàn cảnh, mà là giữ cho ngọn lửa ấy luôn sẵn sàng, để khi cần nó có thể cháy lên, làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn.