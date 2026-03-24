Clip hai người dũng cảm phá mái tôn cứu nhiều người trong vụ cháy ở Hà Nội 24/03/2026 21:22

(PLO)- Clip do người dân ghi lại cho thấy hai người đàn ông dũng cảm leo lên mái nhà, đập và dỡ mái tôn để mở lối thoát cho những người mắc kẹt trong vụ cháy.

Khoảng 17 giờ 52 ngày 24-3, người dân tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam phát hiện cháy tại căn nhà 7 tầng.

Ban đầu, nhiều người ngửi thấy mùi khét, sau đó lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, báo lực lượng chức năng và tìm cách hỗ trợ cứu người. Trong đó, hai người đàn ông đã leo lên khu vực mái, phá mái tôn để tạo đường thoát nạn cho các nạn nhân bên trong. Hình ảnh này được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm.

Clip hai người nỗ lực cứu sống các nạn nhân trong vụ cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động lực lượng thuộc các đội khu vực đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn. Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn tám người thoát nạn an toàn sang nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút tối cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Hà Nội cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.