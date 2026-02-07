Công an Hà Nội kịp thời khống chế hai vụ cháy lớn liên tiếp 07/02/2026 16:33

(PLO)- Lực lượng Công an Hà Nội đã kịp thời dập tắt hai vụ cháy, không để xảy ra thiệt hại về người.

Trưa 7-2, một vụ cháy xảy ra tại quán cà phê ở tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng trên đường Lacata, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Đám cháy bùng phát nhanh kèm theo nhiều khói bao trùm khu vực xung quanh.

Vụ cháy ở Phòng Trà Xưa (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Ảnh: CTV.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện của các đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Diện tích cháy ước khoảng 20 m2, không có người bị nạn. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Khói, lửa bao trùm cả một khu vực.

Trước đó, chiều tối 6-2, một vụ cháy khác xảy ra tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mây tre đan tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Công an kịp thời dập tắt 2 vụ cháy. Trong ảnh: Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội dập lửa tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mây tre đan tại xã Phú Nghĩa.



Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi chứa hàng hóa với diện tích khoảng 156 m2. Do vật liệu cháy chủ yếu là mây tre đan và các chất dễ cháy, ngọn lửa phát triển nhanh, sinh nhiều khói, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các mũi chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản và nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra theo quy định.