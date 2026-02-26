Gần 20 phút nghẹt thở cứu bé trai từ hầm nước thải chăn nuôi heo 26/02/2026 19:57

((PLO)- Một bé trai rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo ở Tây Ninh đã được cứu sống nhờ một thanh niên kiên trì ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt suốt gần 20 phút.

Chiều tối 26-2, thông tin từ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước hy hữu. Một bé trai sinh năm 2025 rơi xuống hầm chứa nước thải chăn nuôi heo, được cứu sống trong gang tấc nhờ sự dũng cảm của một thanh niên hàng xóm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25-2, tại tổ 3, ấp 4, xã Tân Thành, cháu bé không may rơi xuống hầm chứa nước thải của gia đình trong lúc người thân sơ ý. Khi được đưa lên, cháu bé đã tím tái, ngưng tim và ngưng thở hoàn toàn, nguy cơ tử vong rất cao.

Anh Nguyễn Hoàng Duy đã kiên trì thực hiện các thao tác sơ cấp cứu liên hoàn gần 20 phút để cứu bé trai. Ảnh: NNCC

Nghe tiếng tri hô của người dân, anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Thành) đang làm việc gần đó lập tức chạy đến ứng cứu. Trước tình huống khẩn cấp, anh Duy bình tĩnh thực hiện các thao tác sơ cấp cứu liên hoàn, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt cho cháu bé.

Trong suốt gần 20 phút, anh Duy kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sinh tim phổi dù nạn nhân chưa có dấu hiệu đáp ứng. Sự nỗ lực mang lại kết quả khi cơ thể cháu bé dần ấm lại và hồi tỉnh. Sau đó, cháu được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi y tế.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân địa phương xúc động trước hành động nghĩa hiệp của anh Duy. Đại diện Ban quản lý ấp 4 và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, xem anh Duy là người sinh ra cháu bé lần thứ hai.