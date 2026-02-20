Đại úy công an lao xuống biển cứu 2 cháu bé giữa sóng dữ 20/02/2026 14:47

Ngày 20-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Đình Thành, cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng. Đây là sự ghi nhận kịp thời, xứng đáng cho hành động xả thân cứu người giữa dòng nước dữ của người chiến sĩ Công an ngay trong những ngày đầu năm mới.

Đại úy Lê Đình Thành vừa cùng một số người cứu thành công đưa hai cháu bé lên bờ an toàn được người dân chụp hình lại.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 19-2, tức mùng Ba Tết Bính Ngọ, Đại úy Lê Đình Thành trên đường trở về sau khi vừa hoàn tất chuyến công tác, khi đi ngang qua khu vực bãi biển Tân Thành, anh bất ngờ nghe tiếng tri hô thất thanh, hoảng loạn của người dân từ phía bờ biển.

Thời điểm này, thời tiết diễn biến xấu, biển động mạnh, những con sóng lớn liên tục cuộn trào, vỗ mạnh vào bờ. Đại úy Thành phát hiện hai bóng dáng nhỏ bé đang chới với, vật lộn tuyệt vọng giữa những đợt sóng dữ và có nguy cơ bị dòng chảy xa bờ cuốn mất tích bất cứ lúc nào.

Trong tình thế gấp gáp, không một giây chần chừ, không kịp cởi bỏ bộ cảnh phục đang mặc trên người, người sĩ quan Công an lập tức lao thẳng xuống biển, nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Bằng kỹ năng, thể lực và bản lĩnh vững vàng, anh phối hợp nhịp nhàng cùng người dân địa phương vượt qua những đợt sóng lớn, tiếp cận và đưa thành công cả hai cháu bé vào bờ an toàn.

Hai nạn nhân là du khách nhỏ tuổi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay khi lên bờ, các cháu được sơ cứu, kiểm tra sức khỏe, trấn an tinh thần và cả hai đều may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Ôm những đứa con tưởng chừng đã vuột khỏi vòng tay vào lòng, gia đình các nạn nhân vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc và gửi lời tri ân sâu sắc đến người cán bộ Công an cùng bà con đã phối hợp cứu sống hai cháu bé.

Hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy của Đại úy Lê Đình Thành không chỉ cứu sống hai sinh mệnh mà còn thắp sáng thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đó cũng là minh chứng sống động nhất cho tinh thần xung kích, sẵn sàng đương đầu với mọi gian khó của tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng.