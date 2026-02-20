Xe bán tải kéo lê xe máy gần 1 km khiến người đàn ông tử vong 20/02/2026 10:03

(PLO)- Xe bán tải kéo lê xe máy tạo nên những tia lửa khủng khiếp khiến một người đàn ông tử vong trong đêm ở Lâm Đồng.

Sáng 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Phan Thiết, các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, phương tiện, trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ xe bán tải kéo lê xe máy một đoạn đường dài khiến một người tử vong.

Ô tô kéo lê xe máy tạo ra tia lửa khủng khiếp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 20-2, tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện một xe bán tải kéo lê xe máy suốt quãng đường dài vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết tạo ra những vệt lửa dữ dội xé toạc màn đêm.

Bước đầu, xác định xe ô tô bán tải 86C-170.68 kéo lê xe máy 86L1-1215 trước đầu ô tô khiến ma sát dữ dội với mặt đường, tạo nên những tia lửa khủng khiếp, phát ra âm thanh chát chúa, khiến nhiều người đi đường bàng hoàng, hoảng sợ. Một số người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng như trong phim hành động này.

Sau khi kéo lê xe máy gần 1 km, ô tô mới dừng lại.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành, phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt đường, cơ thể đầy thương tích. Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Cường (56 tuổi, ngụ phường Phan Thiết).

Cơ quan điều tra xác định từ vị trí phát hiện nạn nhân đến nơi ô tô dừng lại khoảng cách gần 1 km. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ông Cường không qua khỏi do chấn thương sọ não nặng.