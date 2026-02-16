Truy nã người phụ nữ đi xe sang, chuyên ký hợp đồng đám cưới để lừa đảo 16/02/2026 10:16

(PLO)- Với thủ đoạn thuê xe sang, người phụ nữ này ký hợp đồng với các dịch vụ tổ chức đám cưới để lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Mai Thị Yến Ngọc (35 tuổi, ngụ thôn Tân Thành, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có nhiều vụ ký hợp đồng tổ chức đám cưới rồi chiếm đoạt tài sản.

Mai Thị Yến Ngọc đang bị truy nã toàn quốc.

Trước đó, ngày 12-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố bị can đối với Ngọc theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đến ngày 15-12-2025, Ngọc bất ngờ rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc, gây khó khăn cho công tác điều tra, buộc cơ quan công an phải phát lệnh truy nã.

Theo nguồn tin của PLO, từ năm 2017 đến 2025, Mai Thị Yến Ngọc đã liên tục thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo nhằm vào các cơ sở chuyên tổ chức dịch vụ đám cưới trên địa bàn.

Thủ đoạn của Ngọc được đánh giá tinh vi, bài bản và có tính toán kỹ lưỡng. Ngọc thường thuê xe sang, có tài xế riêng, ăn mặc lịch sự, tác phong đĩnh đạc, đến các cơ sở dịch vụ đám cưới, tự xưng là đại diện gia đình có người thân chuẩn bị tổ chức hôn lễ lớn, từ đó tạo dựng vỏ bọc đáng tin cậy.

Sau khi ký hợp đồng, Ngọc khéo léo đưa ra nhiều thông tin gian dối, dựng lên nhiều lý do để mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân và cắt đứt liên lạc, biến mất.

Với chiêu thức này, Ngọc đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, khiến không ít chủ cơ sở dịch vụ cưới lâm vào cảnh lao đao, thiệt hại nặng nề và Ngọc đã từng bị kết án tù.

Theo quyết định truy nã, Mai Thị Yến Ngọc cao 1,56 m, có nốt ruồi cách 0,6 cm dưới mép phải. Cơ quan Công an đề nghị: “Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng”.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới, kịp thời cung cấp thông tin nếu phát hiện đối tượng.