Trắng đêm tìm kiếm 2 thiếu niên mất tích giữa lòng hồ Cà Giang ngày Tết 18/02/2026 09:27

(PLO)- Hai thiếu niên đều 17 tuổi đến hồ Cà Giang chơi và chụp ảnh, sau đó xuống tắm thì mất tích từ chiều mùng Một Tết.

Đến 9h sáng mùng Hai Tết (18-2), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Hồng Sơn và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm hai thiếu niên 17 tuổi mất tích tại hồ Cà Giang.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ huy động tìm kiếm trên diện rộng.

Từ chiều mùng Một Tết, hiện trường nơi lòng hồ Cà Giang sâu hun hút trở thành điểm nóng cứu hộ. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ, thợ lặn chuyên nghiệp với phương tiện cứu nạn cùng các đội hỗ trợ tại chỗ đã liên tục lặn rà soát, kéo lưới, khoanh vùng, chạy đua với thời gian.

Không khí khẩn trương phủ kín mặt hồ. Trên bờ, ánh đèn pin quét liên hồi. Dưới nước, từng nhịp thở của lực lượng lặn cứu hộ căng theo áp lực thời gian và độ sâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 mùng Một Tết (17-2), ba thiếu niên K, A và B đều 17 tuổi đến hồ Cà Giang vui chơi, chụp ảnh, sau đó rủ nhau xuống tắm. Trong lúc bơi, A và B bơi ra xa, bất ngờ chới với rồi chìm dần giữa lòng hồ. Riêng K cố gắng bơi được vào bờ, hốt hoảng tri hô cầu cứu.

Khi người dân địa phương tiếp cận được hiện trường, hai nạn nhân đã mất tích.

Ngay lập tức, Công an xã Hồng Sơn đã triển khai lực lượng tìm kiếm ban đầu. Sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng chuyên trách, phương tiện lặn, thiết bị dò tìm, phao cứu sinh, xuồng máy đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Suốt đêm 17 đến sáng 18-2, các tổ lặn liên tục thay ca, rà soát từng khu vực nghi vấn, trong khi người dân địa phương hỗ trợ bằng lưới kéo cá, khoanh vùng theo kinh nghiệm địa hình lòng hồ.

Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ phân ra từng khu vực để tìm kiếm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia cứu hộ, hồ Cà Giang có chu vi rộng, dung tích nước lớn, mực nước đang cao và độ sâu thay đổi đột ngột, tạo thành một “mê trận thủy vực” cực kỳ phức tạp.

Theo một thành viên cứu hộ, khác với sông suối có dòng chảy định hướng, hồ nước sâu có dòng đối lưu đáy, tầng nhiệt lạnh, địa hình bùn lún và nhiều hố trũng, khiến việc xác định vị trí nạn nhân trở nên khó khăn gấp nhiều lần. Mỗi mét lặn xuống là một lần đối mặt với áp lực, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ mất phương hướng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm, triển khai nhiều mũi rà soát trên diện rộng, kết hợp cả phương pháp lặn trực tiếp, kéo lưới, khoanh vùng theo địa hình đáy hồ.