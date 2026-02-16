Ca mổ chiều 29 Tết, giành giật sự sống cho mẹ con sản phụ giữa lằn ranh sinh tử 16/02/2026 18:22

(PLO)- Các bác sĩ đã xuất sắc phối hợp cứu sống mẹ con sản phụ bị băng huyết, nhau tiền đạo trung tâm trong cuộc chạy đua sinh tử.

Chiều 29 Tết (16-2-2026), một cuộc chạy đua sinh tử lặng lẽ nhưng nghẹt thở đã diễn ra suốt hơn một giờ đồng hồ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Ê kíp bác sĩ của khoa Phụ sản, khoa Nhi và khoa Gây mê hồi sức đã dốc toàn lực để giành giật sự sống cho sản phụ P.T.T.Th (ngụ xã Hàm Thạnh) và thai nhi 33 tuần tuổi, trong bối cảnh nguy cơ băng huyết và suy thai cận kề từng phút.

Các bác sĩ phối hợp giành giật sự sống cho mẹ con sản phụ.

Sản phụ nhập viện lúc 22h58 ngày 9-2 trong tình trạng ra máu âm đạo nhiều, thai 32 tuần tuổi. Hồ sơ bệnh sử cho thấy, đây là thai kỳ đầu tiên, tiền căn từng sẩy thai một lần và ngay từ sớm đã được phát hiện nhau tiền đạo trung tâm, một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm bậc nhất.

Ở tình trạng này, bánh nhau bám ngay cổ tử cung, chỉ một cơn gò nhẹ cũng có thể khiến mạch máu bị xé rách, gây băng huyết ồ ạt, đẩy cả mẹ lẫn con vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trong nhiều ngày liên tiếp, các bác sĩ đã kiên trì điều trị nội khoa, truyền dịch, dùng thuốc giảm gò tử cung, hỗ trợ trưởng thành phổi thai nhi, cố gắng kéo dài từng giờ, từng ngày để thai thêm cứng cáp. Đó là cuộc chạy đua lặng lẽ với thời gian, nơi mỗi nhịp tim thai là một lần trái tim thầy thuốc thắt lại.

Nhưng nỗ lực giữ thai bất thành. Khoảng 14h ngày 16-2, sản phụ đột ngột ra máu ồ ạt, lượng máu mất ước tính khoảng 200ml chỉ trong thời gian ngắn. Thai nhi bắt đầu có dấu hiệu suy do thiếu ô xy, biểu hiện rõ trên monitor theo dõi tim thai.

Trong y khoa, đây là tình huống tối khẩn, buộc phải chấm dứt thai kỳ ngay lập tức để cứu cả hai sinh mạng.

Bé trai được đưa ra an toàn.

Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Các khoa Sản – Nhi – Gây mê hồi sức lập tức hội chẩn, thống nhất chấm dứt thai kỳ bằng mổ cấp cứu lấy thai.

Kíp mổ được thành lập khẩn cấp gồm: BS CKII Trần Văn Vũ; Trưởng khoa Phụ sản và cộng sự là BS Nguyễn Trọng Long; ê kíp Gây mê hồi sức: BS Lê Văn Nhứt, BS Lê Vĩ Thông cùng BS CKI Phan Thùy Dung, Phó khoa Nhi.

Trong phòng mổ, từng thao tác đều được tính bằng giây, bởi chỉ một chậm trễ nhỏ, sản phụ có thể băng huyết ồ ạt còn thai nhi có nguy cơ thiếu ô xy não không hồi phục.

Sau hơn một giờ căng thẳng tột độ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Tiếng khóc yếu ớt nhưng kiên cường của bé sơ sinh vang lên, khép lại cuộc chạy đua sinh tử trong buổi chiều cuối năm. Bé được chuyển về đơn nguyên sơ sinh tiếp tục theo dõi, trong khi người mẹ dần vượt qua lằn ranh nguy hiểm.

Theo nhận định của các chuyên gia sản khoa, nhau tiền đạo trung tâm được xem là một trong những tai biến nguy hiểm nhất của thai kỳ, bởi nguy cơ băng huyết không thể lường trước.

Việc ra máu âm đạo đỏ tươi, số lượng lớn, kèm theo suy thai cấp, buộc bác sĩ phải ra quyết định mổ trong tích tắc. Thành công của ca mổ không chỉ đến từ tay nghề phẫu thuật, mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa hồi sức – gây mê – sơ sinh, tạo nên chuỗi phối hợp cấp cứu khép kín, đúng chuẩn xử trí cấp cứu sản khoa hiện đại.

Việc một bệnh viện tuyến tỉnh xử trí trọn vẹn, an toàn ca mổ phức tạp này cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng vững vàng, đủ sức đảm đương những ca bệnh sản khoa nguy kịch nhất.