Tiêm phòng viêm gan B rồi có bị lây không? 07/03/2026 08:35

(PLO)- Vaccine phòng viêm gan B giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả này có thể giảm nếu người bệnh tiêm không đủ liều, sai lịch…

Sau khi tiêm phòng viêm gan B, người bệnh vẫn có thể có khả năng bị lây nhiễm trở lại nhưng tỉ lệ rất thấp. Để giảm thiểu nguy cơ tái phát, người bệnh cần chú ý tiêm đủ liều, đúng lịch, lựa chọn cơ sở uy tín và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm sau tiêm phòng

Kháng thể (anti-HBs) thấp dù đã tiêm đủ liều.

Suy giảm hệ miễn dịch ở những người đang điều trị ung thư, HIV/AIDS hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Kháng thể suy giảm theo thời gian ở người lớn tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Tiêm chưa đủ mũi, đủ liều.

Người bệnh thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh, lượng virus lớn.

Không tiêm nhắc lại khi nồng độ kháng thể giảm.

Người bệnh có hệ miễn dịch yếu là một trong những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm sau khi tiêm phòng viêm gan B.

Làm gì sau tiêm phòng để ngừa lây nhiễm viêm gan B?

- Kiểm tra đáp ứng miễn dịch sau tiêm: Sau khi xét nghiệm máu kiểm tra nồng độ kháng thể HbsAb, nếu nồng độ HBsAb đạt ở mức 10 mIU/mL trở lên là cơ thể đã đủ miễn dịch bảo vệ trước virus viêm gan B.

Ngược lại, nếu thấp hơn mức này, cơ thể chưa đủ miễn dịch, cần tiêm liều bổ sung hoặc tiêm nhắc lại theo chỉ định của bác sĩ.

- Tiêm nhắc lại đúng thời điểm: Cơ thể sẽ tạo ra kháng thể bảo vệ sau khi tiêm vaccine. Lượng kháng thể này có thể giảm dần theo thời gian, đặc biệt ở người chạy thận hay nhiễm virus viêm gan B. Những đối tượng này nên xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra nồng độ kháng thể HBsAb.

- Kết hợp các biện pháp phòng ngừa khác: Tiêm vaccine viêm gan B giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh nhưng người bệnh cần kết hợp các biện pháp phòng ngừa để tăng lá chắn bảo vệ cơ thể.

Người bệnh tránh dùng chung các vật dụng cá nhân có nguy cơ dính máu như kim tiêm, dao cạo râu hay bàn chải đánh răng… vì đây là con đường lây nhiễm virus HBV phổ biến.

Sử dụng biện pháp bảo vệ phù hợp, an toàn khi quan hệ nhằm giảm nguy cơ mắc viêm gan B hay các bệnh lây qua đường tình dục. Đảm bảo nguồn máu và các dụng cụ y tế dùng để truyền hoặc điều trị cần được sàng lọc kỹ để loại trừ nguy cơ nhiễm virus và an toàn cho người bệnh.