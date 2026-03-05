Đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần 05/03/2026 15:06

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất giám sát người có nguy cơ rối loạn tâm thần, trong đó có người chịu áp lực học tập, áp lực công việc kéo dài.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh. Theo đó, dự thảo quy định chi tiết các yếu tố nguy cơ mắc rối loạn tâm thần cần đưa vào diện giám sát, bao gồm áp lực học tập, công việc, stress kéo dài và bạo lực gia đình.

Cụ thể, theo Điều 43 của dự thảo, bên cạnh việc giám sát người đã mắc các rối loạn tâm thần phổ biến như tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, ngành y tế sẽ giám sát cả người có nguy cơ mắc bệnh.

Bộ Y tế đề xuất giám sát người có nguy cơ rối loạn tâm thần, trong đó có người chịu áp lực học tập, áp lực công việc kéo dài. Ảnh minh họa: AI

Người có nguy cơ được xác định là người có tiền sử mắc bệnh hoặc có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ về sinh học, tâm lý, xã hội. Các yếu tố tâm lý và xã hội cần đưa vào diện giám sát gồm:

Yếu tố tâm lý: Người bị stress kéo dài hoặc sang chấn tâm lý do mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; người chịu bạo lực gia đình, xâm hại, tai nạn; người có đặc điểm nhân cách nhạy cảm, dễ lo âu, tự ti; người từng có ý nghĩ, hành vi tự sát.

Yếu tố xã hội và các yếu tố khác: Người bị cô lập xã hội, thiếu hỗ trợ từ gia đình; môi trường sống không an toàn; người chịu áp lực cao, kéo dài về học tập, lao động, kinh tế; người lạm dụng chất kích thích như rượu, bia, ma túy, thuốc an thần.

Để thực hiện giám sát, dự thảo quy định chi tiết các thông tin cần thu thập đối với nhóm người có nguy cơ. Cơ quan y tế sẽ thu thập thông tin người có biểu hiện sớm như giảm khả năng học tập, lao động, giao tiếp hoặc có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, hành vi kéo dài.

Cạnh đó, quá trình giám sát cũng thu thập thông tin về số người chịu áp lực học tập, công việc; người bị bạo lực gia đình, học đường; người lạm dụng chất kích thích; hộ gia đình nghèo đói, thất nghiệp.

Việc giám sát thực hiện tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nơi làm việc (khu công nghiệp, cơ sở lao động tập trung), cơ sở bảo trợ xã hội và trực tiếp tại cộng đồng.

Dự thảo nêu rõ mục đích giám sát là thu thập, phân tích thông tin liên tục, hệ thống nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh hoặc có nguy cơ để có biện pháp xử lý kịp thời.