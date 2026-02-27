Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế: Tiến tới miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 27/02/2026 12:35

(PLO)- Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ định hướng bao phủ viện phí toàn dân, tổ chức khám định kỳ và đẩy mạnh y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Sáng 27-2, hòa chung không khí cả nước tôn vinh những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ và nhân viên ngành y tế tại trụ sở Bộ Y tế.

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Nam Giang, Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ban Biên tập, đã trân trọng gửi tới Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng toàn thể đội ngũ nhân viên ngành y tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế tại trụ sở Bộ Y tế. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Ông Hoàng Nam Giang chia sẻ, trải qua chặng đường dài phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM (trực thuộc UBND TP.HCM) đã khẳng định được thế mạnh đặc thù và mũi nhọn trong lĩnh vực pháp lý. Báo luôn nỗ lực phát huy vai trò đóng góp xây dựng và phản biện chính sách, đặc biệt là các chính sách có tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Giang cũng chia sẻ thêm, hiện nay báo Pháp Luật TP.HCM đã và đang phát triển mạnh mẽ theo mô hình tòa soạn đa phương tiện, đa nền tảng. Cùng với ấn phẩm báo in được phát hành hàng ngày, hệ thống báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội thu hút một lượng rất lớn bạn đọc quan tâm và theo dõi thường xuyên.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó, luôn duy trì kết nối chặt chẽ giữa hai cơ quan, ông Giang nhắc lại sự kiện vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đã trực tiếp đến thăm và chúc mừng tập thể những người làm báo tại trụ sở chính của báo ở TP.HCM.

Từ những nền tảng, thế mạnh sẵn có cùng sự gắn kết truyền thống tốt đẹp đó, ông Hoàng Nam Giang bày tỏ Văn phòng đại diện tại Hà Nội nói riêng và báo Pháp Luật TP.HCM nói chung rất mong muốn được đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Y tế, để truyền thông sâu rộng các chính sách y tế mới, những thành tựu đổi mới trong công tác khám chữa bệnh.

"Mục tiêu chung của chúng ta là mang lại hiệu quả truyền thông chính sách thực chất nhất, luôn hướng đến sự thấu hiểu và lợi ích của người dân, doanh nghiệp", ông Giang nhấn mạnh.

Khép lại lời phát biểu, ông Giang mượn lời của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trong thư chúc mừng ngành y tế mới đây để tri ân các chiến sĩ áo trắng: "Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công".

Đại diện hai cơ quan trao đổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: TT

Đón nhận tình cảm từ báo Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ban Biên tập cùng toàn thể đội ngũ của Báo.

Trao đổi tại buổi gặp, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đã chia sẻ nhiều định hướng quan trọng của ngành y tế trong thời gian tới. Ông cho biết Bộ Y tế đã xây dựng các chương trình hành động với những nhiệm vụ hết sức thiết thực để thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cụ thể, ngành y tế đang nỗ lực tiến tới mục tiêu bao phủ viện phí toàn dân vào năm 2030, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân ngay trong năm 2026.

Để thực hiện mục tiêu hướng tới khám bệnh cho 100% người dân, Thứ trưởng nhấn mạnh cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, địa phương, đồng thời đẩy mạnh y tế cơ sở để luôn "gần dân, sát dân".

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phát triển y dược cổ truyền theo Chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới cũng là một trọng tâm lớn.

Chia sẻ thêm về những thách thức trong công tác quản lý, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết y tế là lĩnh vực rất rộng, liên quan trực tiếp đến dân sinh nên cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ, ngành. Ông mong muốn báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông tin để thực hiện tốt nhất việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về y tế đến với đông đảo người dân.