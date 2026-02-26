Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng Sở Y tế và các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 26/02/2026 17:57

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, tri ân và chúc mừng Sở Y tế TP.HCM cùng các bệnh viện trên địa bàn nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27-2.

Ngày 26-2, đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM do ông Đinh Đức Thọ, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn, đã đến tri ân và chúc mừng Sở Y tế TP.HCM cùng các bệnh viện trên địa bàn nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2026).

Báo Pháp Luật TP.HCM tri ân và chúc mừng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: NVCC

Tại buổi gặp gỡ, nhà báo Đinh Đức Thọ, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế TP.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NVCC

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời mong muốn ngành y tế TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh trong thời gian tới.

“Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời từ Sở Y tế cùng các đơn vị y tế, để báo chí có thể làm tốt vai trò cầu nối giữa ngành y tế và người dân” – ông Thọ chia sẻ.

Báo Pháp Luật TP.HCM thăm và chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành trách nhiệm, bền bỉ của Báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác truyền thông y tế suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại buổi thăm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một kênh thông tin chính thống, có độ tin cậy cao, mà còn là cầu nối quan trọng giữa ngành y tế với người dân, góp phần lan tỏa kịp thời, đầy đủ và chính xác các chủ trương, chính sách cũng như thông điệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành” – ông Nam nói.

Báo Pháp Luật TP.HCM thăm và chúc mừng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: NVCC

Sau buổi làm việc tại Sở Y tế, đoàn đã đến tri ân và chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Báo Pháp Luật TP.HCM thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: NVCC

Tại các đơn vị, đại diện lãnh đạo các bệnh viện đã chia sẻ nhiều kết quả nổi bật trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới…

Các đơn vị cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải thiện môi trường khám chữa bệnh theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và minh bạch hơn, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng đến sự hài lòng và an toàn của người dân.

Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: NVCC

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Đức Thọ, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm tận tụy, dấn thân vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo ông Thọ, việc tăng cường hợp tác không chỉ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, hướng đến một xã hội ngày càng khỏe mạnh.

Báo Pháp Luật TP.HCM thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: NVCC

“Mong rằng mối quan hệ phối hợp giữa Báo Pháp Luật TP.HCM và các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ ngày càng gắn bó, hiệu quả hơn nữa; qua đó kịp thời cập nhật những thông tin chuyên môn chính xác, tuyên truyền cho người dân phòng bệnh hiệu quả, lan tỏa các thành tựu của ngành y tế. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đội ngũ ngành y đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Kính chúc các tập thể lãnh đạo, y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện luôn dồi dào sức khỏe, phát huy thế mạnh chuyên môn, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống - nơi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, công bằng và bền vững, góp phần đưa TP.HCM thành “Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” theo Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị”, ông Thọ nói.