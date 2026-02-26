Hàng loạt thuốc ung thư thế hệ mới sẽ được BHYT chi trả 26/02/2026 17:05

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất bổ sung 84 thuốc mới, chủ yếu là thuốc điều trị ung thư và bệnh mạn tính, vào danh mục thuốc BHYT.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, chất phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, thay thế Thông tư 20/2022.

Chia sẻ thông tin với báo chí chiều 26-2, đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế) - cơ quan soạn thảo Thông tư, cho biết đây là đợt cập nhật danh mục thuốc với số lượng lớn nhất trong vòng 8 năm qua.

"Đợt rà soát, cập nhật này được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, minh bạch và ưu tiên hàng đầu là tính an toàn, hiệu quả điều trị cho người bệnh", đại diện Vụ BHYT nói.

Bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: TT

Theo dự thảo, sẽ có 84 thuốc mới được bổ sung vào danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm. Sự bổ sung này mang lại tin vui lớn cho các bệnh nhân mắc bệnh lý nặng và mạn tính, cụ thể:

Bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7% số lượng thuốc mới).

Bổ sung 24 thuốc mới điều trị các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu...

Bổ sung 18 thuốc điều trị bệnh hiếm, trong đó có 14 thuốc trị ung thư.

Bên cạnh việc bổ sung thuốc mới, dự thảo cũng mở rộng điều kiện và nâng tỉ lệ thanh toán cho 52 thuốc đã có trong danh mục hiện hành. Đặc biệt, danh mục thuốc lần này còn tập trung mở rộng cho hệ thống trạm y tế xã, giúp người dân được tiếp cận y tế đầy đủ, thuận lợi ngay tại tuyến chăm sóc ban đầu.

Nói về sự ưu việt của đợt cập nhật này, đại diện Vụ BHYT chia sẻ, hầu hết các thuốc ung thư mới được đề xuất đều là thuốc phát minh mới, bao gồm các kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị đích và thuốc điều trị miễn dịch. Những công nghệ hiện đại này không chỉ mang lại hiệu quả cao hơn, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân mà còn giảm thiểu đáng kể các tác dụng phụ không mong muốn.

Thêm vào đó, nhiều dạng bào chế mới như thuốc tiêm dưới da giúp rút ngắn thời gian điều trị chỉ còn vài phút, thay vì người bệnh phải mệt mỏi nằm truyền dịch nhiều giờ đồng hồ như trước đây.

Dù các thuốc điều trị ung thư có chi phí rất cao, đại diện Vụ BHYT khẳng định việc đưa các thuốc này vào danh mục là vô cùng cần thiết, giúp bác sĩ có thêm lựa chọn phác đồ tiên tiến, đồng thời bảo vệ nhóm người bệnh yếu thế không bị bỏ lại phía sau.

Để cân đối quỹ BHYT, tỉ lệ và điều kiện thanh toán của các loại thuốc này sẽ được quy định chặt chẽ, dựa trên những nghiên cứu tính toán cẩn thận về tác động ngân sách.

Dự thảo Thông tư dự kiến được hoàn thiện, trình Chính phủ trong quý I-2026.