1 người hiến tạng, 8 cuộc đời hồi sinh: Kỳ tích phối hợp Nam - Bắc 23/02/2026 15:57

(PLO)- Quyết định hiến tạng nhân văn từ gia đình người bệnh đã giúp hồi sinh 8 cuộc đời, trong đó có 1 bệnh nhi 23 tháng tuổi.

Ngày 23-2, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết vừa thực hiện ca lấy đa tạng từ một bệnh nhân chết não, từ đó 8 cuộc đời đã được hồi sinh.

Quyết định nhân văn từ tận cùng nỗi đau

Nam sinh BĐQ là con trai duy nhất, niềm tự hào của gia đình và là một học trò ngoan hiền, tử tế trong mắt thầy cô, bạn bè. Năm 2022, em từng được nhà trường và Công an TP Hà Nội tuyên dương vì hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Khi biến cố ập đến, vượt lên nỗi đau mất mát không gì bù đắp được, gia đình em đã đưa ra quyết định hiến tặng mô, tạng để sự sống của con được tiếp nối. Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ rằng con trai luôn là người sống tử tế, biết nghĩ cho người khác. Gia đình tin tưởng em sẽ sẵn lòng và vui vẻ khi cơ thể mình có thể giúp đỡ những người bệnh kém may mắn, ngay cả khi không còn hiện diện trên cõi đời.

Các y bác sĩ chuẩn bị thực hiện ca lấy đa tạng từ người hiến. Ảnh: BVCC

Ngay khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình, Bệnh viện Bạch Mai lập tức kích hoạt quy trình chuyên môn trong ngày mùng 6 Tết. Hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được huy động khẩn trương. Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tiến hành kết nối các đơn vị y tế trên cả nước gồm Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình. Ông yêu cầu các ê-kíp phải hết sức cẩn trọng, bảo đảm an toàn tối đa và có phương án phối hợp cùng hãng hàng không, lực lượng Công an thành phố nhằm xử lý các rủi ro ùn tắc giao thông.

Bệnh viện Bạch Mai cũng chủ động hỗ trợ toàn diện về trang thiết bị và hậu cần cho các đơn vị đến tiếp nhận tạng.

8 cuộc đời được viết tiếp

Bên ngoài hành lang, người mẹ gạt nước mắt, nắm tay dặn dò con trai những lời yêu thương cuối cùng trước cửa phòng mổ. Bên trong, từng thao tác phẫu thuật được tiến hành chính xác, khẩn trương và tuyệt đối cẩn trọng.

Trái tim của nam sinh được vận chuyển vào TP.HCM, ghép thành công cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Chỉ sau 6 giờ kể từ khi lấy, trái tim đã đập đều đặn trở lại, đánh dấu sự hồi sinh kỳ diệu được báo cáo từ đầu cầu miền Nam.

Quyết định hiến tạng nhân văn từ gia đình người bệnh đã giúp hồi sinh 8 cuộc đời. Ảnh: BVCC

2 mảnh gan cũng tìm được người nhận phù hợp và mang lại hi vọng mới. Trong đó, thùy gan trái được ghép cho một bệnh nhi 23 tháng tuổi mắc teo mật bẩm sinh và xơ gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Vinmec, người đã chờ đợi 8 tháng và từng trải qua 3 lần xuất huyết tiêu hóa.

Thùy gan phải được ghép cho một nam bệnh nhân 45 tuổi bị xơ gan mất bù do viêm gan C tại Bệnh viện Quân y 103. Người bệnh này đã di chuyển ngay trong đêm từ Cao Bằng xuống Hà Nội. Hiện cả 2 mảnh gan ghép đều hoạt động tốt và tiết mật bình thường.

Ngay tại Bệnh viện Bạch Mai, 2 quả thận được ghép trong đêm cho 2 bệnh nhân suy thận nặng: một người 51 tuổi phải chạy thận từ tháng 7-2025 và một người 35 tuổi đã chạy thận màng bụng 5 tháng.

Điều đặc biệt là 2 bệnh nhân được cấy ghép nằm ở 2 phòng ngay cạnh người hiến. Đến thời điểm hiện tại, 2 bệnh nhân đều tạm ổn định và tạng ghép hoạt động tốt. Người thân của 2 bệnh nhân đã bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình nam sinh.

Trong khi đó, lá phổi của người hiến được ghép cho một bệnh nhân nam 64 tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), kén khí phổi và có bệnh lý nền. 2 giác mạc được trao lại ánh sáng cho một bệnh nhân nam 45 tuổi bị loạn dưỡng giác mạc di truyền và một nữ bệnh nhân 24 tuổi mắc bệnh lý giác mạc chóp.

Sau phẫu thuật, các ê-kíp từ Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đều xác nhận kết quả thành công.

Sự kiện đánh dấu màn phối hợp y tế liên viện đầy ấn tượng giữa hai miền Nam Bắc. Ảnh: BVCC

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình. Ông nhấn mạnh mỗi nhịp tim được hồi sinh là minh chứng cho giá trị của lòng nhân ái, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp hiến tạng cứu người - một hành động cao đẹp cần được xã hội thấu hiểu và ủng hộ.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ hồi sinh cùng lúc 8 bệnh nhân mà còn đặt những viên gạch đầu tiên cho chiến lược phát triển trụ cột ghép đa tạng của Bệnh viện Bạch Mai. Sự kiện này chứng minh khả năng làm chủ kỹ thuật y khoa cao và năng lực phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các hệ thống y tế công - tư, quân - dân y trên toàn quốc.