Nhiều ca chấn thương mắt nguy kịch do pháo nổ dịp Tết 20/02/2026 16:40

Ngày 20-2, Bệnh viện Bạch Mai cho biết dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khoa mắt của đơn vị này đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ.

Đáng lo ngại, người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng với các tổn thương phức tạp như rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, kèm theo bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt.

Đây đều là những tổn thương nguy hiểm có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí vĩnh viễn không thể phục hồi.

Bệnh nhân đầu tiên là nữ, 48 tuổi, ngụ Hà Tĩnh. Khi đang trên đường đi chúc Tết, bệnh nhân bất ngờ bị pháo bắn trúng mắt. Hậu quả bệnh nhân bị mất toàn bộ nhãn cầu, mi mắt trên và dưới tổn thương nghiêm trọng, phát hiện nhiều dị vật trong hốc mắt và xoang, đi kèm chấn thương sọ não và vỡ thành xương khiến thị lực không thể cứu vãn.

Người bệnh đã được hội chẩn toàn viện và tiến hành xử trí phẫu thuật với sự phối hợp tham gia của các bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh.

Bác sĩ chuyên khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Một bệnh nhân khác là nam, 45 tuổi, ngụ Hải Phòng, nhập viện do bị tổn thương cả hai mắt sau khi tự đốt pháo. Tình trạng bệnh nhân khá phức tạp với dị vật giác mạc, củng mạc sâu, kèm theo chấn thương sọ não và xuất huyết dưới màng cứng. Tổn thương này khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng và gây đau nhức mắt dữ dội.

Bệnh nhân sau đó đã được các y bác sĩ xử trí cấp cứu chấn thương sọ não và tiến hành lấy dị vật.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 10 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhi nhặt pháo còn sót lại ngoài sân và giấu bố mẹ để đốt. Hậu quả là pháo phát nổ bắn trực tiếp vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng trầm trọng đến thị lực của trẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau nhiều ngày nhập viện điều trị tích cực, tình trạng của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Các bác sĩ nhấn mạnh, khi phát nổ, pháo tạo ra một áp lực cực lớn cùng với mảnh vỡ kim loại văng ở tốc độ cao, kết hợp tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong chớp mắt, nhãn cầu con người có thể bị xuyên thủng.

Cấu trúc của mắt vốn rất mỏng manh nên gần như không có khả năng tự bảo vệ trước các tác động cơ học và nhiệt học dạng này.

"Trong các vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ, trẻ em thường là đối tượng có nguy cơ cao nhất do bản tính tò mò, thích xem đốt pháo nhưng lại thiếu hụt kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống nguy hiểm.

Trẻ thường không biết cách chọn vị trí an toàn khi xem đốt pháo. Do đó, chỉ cần một chút lơ là của người lớn cộng với sự hiếu kỳ của con trẻ là có thể dẫn đến những tai nạn hết sức đáng tiếc", bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nói.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra tai nạn ở mắt do pháo, nạn nhân tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý tìm cách lấy dị vật ra ngoài và không được nhỏ thuốc tùy tiện.

Người bệnh chỉ cần che nhẹ vùng mắt bằng gạc sạch và nhanh chóng di chuyển đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất. "Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ được tính bằng giờ, việc can thiệp y tế càng sớm thì cơ hội bảo tồn được thị lực cho bệnh nhân càng cao", bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nói thêm.