Hơn 300 ca cấp cứu, 1 ca tử vong do pháo nổ, pháo hoa trong dịp Tết 19/02/2026 16:52

(PLO)- Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả nước ghi nhận 303 ca cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, 158 người nhập viện và 1 ca tử vong.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có báo cáo về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn do pháo nổ, vũ khí và ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, tính đến 7 giờ sáng ngày 19-2, có 111.325 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tại 1.672 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Tổng hợp trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 14-19.2), toàn quốc đã khám, cấp cứu cho 358.024 lượt người bệnh, với 118.191 người nhập viện điều trị nội trú. Tổng số phẫu thuật đạt 14.140 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu là 2.486 ca.

Số trẻ chào đời trong 5 ngày là 11.013 trẻ.

Đối với tình hình tai nạn giao thông, tổng hợp trong 5 ngày nghỉ Tết có 18.255 người khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, tăng 1.249 người, tương đương 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 7.283 người phải nhập viện điều trị, theo dõi (tăng 292 người so với cùng kỳ).

Tổng số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày là 123 người, tăng 16 người, tương đương 15% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ.

Trong 5 ngày Tết Bính Ngọ 2026, cả nước ghi nhận 303 ca cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa. (Ảnh minh hoạ)

Tính chung trong 5 ngày nghỉ Tết, có 303 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa với 158 ca nhập viện và 1 ca tử vong. Con số này giảm 132 người, tương đương 30,3% so với cùng kỳ.

Số ca khám, cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế trong 5 ngày là 57 trường hợp với 29 ca nhập viện và 3 ca tử vong, tăng 22 người, tương đương 62,9% so với cùng kỳ.

Về tình hình rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn tự chế biến, say rượu bia, tổng hợp trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận 432 người khám, cấp cứu vì nguyên nhân này, với 232 người phải nhập viện theo dõi.

Trong suốt 5 ngày, không ghi nhận thêm ca tử vong nào liên quan đến ngộ độc thức ăn tự chế biến hay rối loạn tiêu hóa.

Theo đánh giá chung từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tất cả các cơ sở y tế đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Các đơn vị đều bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực tuyến đầy đủ.

Lượng máu, sinh phẩm, dịch truyền và thuốc được dự trữ đủ để phục vụ trong suốt kỳ nghỉ. Hệ thống y tế chưa ghi nhận vụ việc nhập viện do tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt nào xảy ra.