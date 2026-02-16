Giáp Tết, hơn 200 y bác sĩ xuyên đêm ghép tạng cứu sống 4 người 16/02/2026 18:27

(PLO)- Những ngày Giáp Tết Bính Ngọ, nhiều y bác sĩ đang trên đường về quê đã chủ động quay lại bệnh viện tham gia các ca ghép tạng, giành lại sự sống cho những người bệnh.

Ngày 16-2 (tức 29 Tết), Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng gồm ghép tim, ghép gan và 2 ca ghép thận trong thời khắc cận kề giao thừa, mang lại cơ hội sống cho các người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Trước đó, từ ngày 27 Tết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận một trường hợp người bệnh bị tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu và có nguy cơ tiến triển đến chết não.

Các y bác sĩ mặc niệm tri ân người hiến tạng trước khi phẫu thuật lấy tạng. Ảnh: BVCC

Mặc dù các ê-kíp hồi sức tích cực đã nỗ lực điều trị tối đa, tình trạng người bệnh không cải thiện. Gia đình người bệnh sau đó đã đồng thuận hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể người theo đúng quy định pháp luật, thể hiện nghĩa cử nhân văn sâu sắc.

Ngày 28 Tết, sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, bệnh viện đã khẩn trương kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng.

Ê-kíp ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã được huy động để triển khai đồng bộ 5 ca phẫu thuật, bao gồm 1 ca lấy tạng, 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận. Các ca ghép được thực hiện xuyên đêm và hoàn tất vào ngày 29 Tết.

Các ê-kíp hồi sức, gây mê, phẫu thuật, điều dưỡng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cùng các bộ phận hành chính, hậu cần, vận chuyển đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm toàn bộ quy trình được triển khai đúng quy định chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Ê-kíp ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc đang ở bên gia đình đã chủ động quay trở lại bệnh viện để tham gia các ca ghép. Các ê-kíp xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên, với mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho những người bệnh.

Việc thực hiện đồng thời 4 ca ghép trong thời điểm đặc biệt này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế.

Ê-kíp ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình.

Quyết định nhân văn này của gia đình đã góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái và giá trị của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.