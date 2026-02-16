Những người không nghỉ Tết: Gác niềm riêng vì bình an thành phố 16/02/2026 13:30

(PLO)- Khi triệu gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên cũng là lúc các "chiến sĩ áo trắng" bước vào những ca trực cao điểm nhất trong năm. Tại các đơn vị tuyến đầu như Bệnh viện Quân y 175 và Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, khái niệm nghỉ Tết dường như không tồn tại.

Khi những cánh mai vàng rực rỡ báo hiệu Xuân về, cũng là lúc áp lực đè nặng lên vai những y, bác sĩ tại các đơn vị cấp cứu tuyến đầu. Với họ, Tết không phải là kỳ nghỉ, mà mỗi tiếng chuông báo động là một "mệnh lệnh từ trái tim", bắt đầu cho cuộc đua nghẹt thở để giữ lại sự sống cho bệnh nhân.

Video: Những người không nghỉ Tết: Gác niềm riêng vì bình an thành phố

Khoa cấp cứu luôn trong tư thế "sẵn sàng chiến đấu"

Tại Bệnh viện Quân y 175, không khí làm việc những ngày cận Tết luôn ở mức khẩn trương cao nhất. Đặc thù của khoa cấp cứu chấn thương là đón nhận những ca bệnh diễn biến nhanh, đòi hỏi quy trình tiếp nhận và xử lý không được phép có một giây sai sót.

Kíp trực cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 chuẩn bị lên đường đón bệnh nhân.

Bác sĩ Trịnh Như Lai, Phó Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu Chấn thương, Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175, cho biết dịp Tết nhu cầu cấp cứu thường tăng rất mạnh. Bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các phương án trực tăng cường để hệ thống vận hành thông suốt.

"Đơn vị đã thiết lập đội sẵn sàng cấp cứu, kíp phẫu thuật 24/7 cùng đội cấp cứu vận chuyển đường không và cấp cứu ngoại viện để ứng phó mọi tình huống. Chúng tôi quyết tâm không để xảy ra bất cứ trường hợp cấp cứu chậm trễ nào". Bác sĩ Trịnh Như Lai, Phó Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu Chấn thương, Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175.

Nhiệm vụ khó khăn nhất chính là công tác cấp cứu ngoại viện. Trong khoang xe cứu thương chật hẹp, di chuyển với vận tốc cao để tận dụng "giờ vàng", các y bác sĩ phải thực hiện thăm khám và theo dõi diễn biến bệnh nhân ngay trong điều kiện thiếu sáng và rung lắc dữ dội.

Bác sĩ Phan Anh Khoa, Khoa Cấp cứu Chấn thương, Bệnh viện Quân y 175, bộc bạch rằng áp lực trên xe rất lớn cả về tinh thần lẫn thể chất. Vì tình trạng bệnh nhân có thể diễn biến xấu từng phút nên bác sĩ phải luôn tỉnh táo, làm việc dựa trên kỷ luật và tinh thần đồng đội thay vì cảm xúc cá nhân.

Bác sĩ Phan Anh Khoa đang trao đổi với điều dưỡng trên xe cấp cứu.

"Vì đi với vận tốc nhanh, tình trạng bệnh nhân có thể diễn biến xấu từng phút nên bác sĩ phải luôn tỉnh táo, làm việc dựa trên kỷ luật và tinh thần đồng đội thay vì cảm xúc. Riêng tại Khoa Cấp cứu, khái niệm "nghỉ Tết" dường như không tồn tại. Đội ngũ nhân lực luôn được duy trì đầy đủ như ngày thường để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân" - Bác sĩ Phan Anh Khoa cho biết thêm.

Gác niềm riêng vì Tết an lành của nhân dân

Sự bận rộn ấy cũng là tình cảnh chung tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM. Để chuẩn bị cho các sự kiện lớn như Đường hoa, bắn pháo hoa, toàn bộ nhân sự tại đây đều phải gác lại niềm riêng.

Anh Lê Hoàng Long, nhân viên điều phối Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tâm sự: "Cũng như mọi năm khi tất cả mọi người nghỉ ngơi đón Tết, chúng tôi vẫn trực 24/7, luôn túc trực để đảm bảo xử lý kịp thời nếu người dân lỡ may có sự cố".

Theo ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết vào thời điểm cận Tết, đơn vị luôn chủ động xây dựng nhiều phương án ứng trực, tăng cường nhân sự và hạn chế nghỉ phép.

"Bên cạnh chuyên môn, trung tâm cũng chuẩn bị chu đáo hậu cần, bố trí sinh hoạt tại chỗ để cán bộ, nhân viên vừa làm nhiệm vụ, vừa có không khí Tết bên đồng đội. Sự chuẩn bị bài bản này góp phần quan trọng trong việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe, giữ gìn sự bình an cho thành phố". Ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM.

Giữa lằn ranh sinh tử, sự tận tâm của những người thầy thuốc chính là mùa xuân ấm áp nhất dành cho người bệnh. Những bữa cơm tất niên vội vã, những đêm trắng canh trực của họ đã dệt nên sự bình yên cho hàng triệu gia đình trong những ngày vui Tết.

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được:

Không khí tất bật tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân Y 175.

Bác sĩ và điều dưỡng hối hả lên đường khi nhận tin có ca cần cấp cứu ngoại viện.

Bác sĩ Phan Anh Khoa và điều dưỡng trên đường đến nhà bệnh nhân.

Các y bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân sau khi nhập viện.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, đang nhận hồ sơ bệnh án.