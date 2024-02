Bệnh viện không để bất kỳ ai không có Tết

Tối 9-2 (tức 30 Tết), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến thăm và chúc Tết nhân viên y tế Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tỏ bày: “Ngày Tết, ai cũng muốn sum họp gia đình. Tuy nhiên, nhiều người không may mắn phải nằm lại BV để điều trị, kéo theo người thân phải cùng ăn Tết trong BV”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói tiếp: “Trách nhiệm của BV là mang cái Tết đầm ấm, vui tươi đến từng bệnh nhân. BV đừng để bất kỳ ai không có Tết”.

Lời của Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng là lời dặn dò chung cho các BV trên địa bàn.

Ấm lòng người đón Tết trong bệnh viện

Tối cùng ngày, Phòng Công tác xã hội của BV Chợ Rẫy đã đến thăm hỏi và tặng quà cho người nhà bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Cầm phần quà trên tay gồm hai đòn bánh tét và bao lì xì 200.000 đồng, ông TMH (52 tuổi, ở An Giang) cho biết vợ bị chấn thương sọ não do té ngã trên cao, được BV mổ cách đây vài ngày, hiện nằm ở khoa Ngoại thần kinh. Nhìn ra đường, ông H buồn so khi thấy mọi người hối hả sắm sửa bánh mứt, trái cây, mai đào… để đón Tết.

ThS Lê Minh Hiển (trái) tặng quà Tết cho người nhà bệnh nhân nặng đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Gia đình khó khăn, vợ lại bị tai nạn nên tôi không còn tâm trí nghĩ tới Tết. Thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, BV Chợ Rẫy tìm tới hỏi thăm, động viên và tặng quà. Có bánh tét, có bao lì xì đồng nghĩa có Tết. Mặc dù ăn Tết xa nhà nhưng tôi vẫn thấy vui, ấm cúng vì được sự quan tâm của BV” - ông H xúc động.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy, cho biết do không muốn bất kỳ ai không có mùa xuân nên BV lên danh sách những bệnh nhân nặng điều trị trong ba ngày Tết có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà.

“Tổng cộng 70 phần quà Tết được trao cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại các khoa Hồi sức tích cực, Hồi sức cấp cứu, Nội tim mạch, Nội hô hấp, Ngoại thần kinh… Phần quà tuy giá trị không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng những người không được đón Tết tại quê nhà” - ông Hiển chia sẻ.

Không để bệnh nhân đón Tết buồn tẻ

“Cầm phần quà Tết của BV huyện Bình Chánh, TP.HCM, tôi muốn nói lời cám ơn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại do quá xúc động” - ông VVM (64 tuổi, ở Long An) bày tỏ.

Bị bệnh lý về tiêu hóa, ông M phải nằm lại BV để điều trị. Gia cảnh khó khăn, con cái không hỗ trợ nhiều do thu nhập chỉ đủ sống nên ông M phải chi tiêu tiện tặn để có tiền lo thuốc men. Nghe bệnh nhân nằm cùng phòng bàn với người nhà mua này sắm nọ để ăn Tết, ông M buồn rười rượi.

Bệnh nhân đang điều trị tại BV huyện Bình Chánh nhận quà Tết từ ThS-BS Võ Ngọc Cường - Giám đốc Bệnh viện (giữa). Ảnh: TRẦN NGỌC

“Đối với người nghèo như tôi, hầu như không có Tết bởi hàng ngày phải lo chạy ba bữa cơm đã thấy mệt. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của tôi, BV huyện Bình Chánh đã tặng quà Tết và lì xì đúng đêm Giao thừa. Vậy là tôi có Tết rồi” - ông M trải lòng.

ThS-BS Võ Ngọc Cường, Giám đốc BV huyện Bình Chánh, cho biết có 20 bệnh nhân neo đơn, hoàn cảnh khó khăn phải ở lại BV để điều trị trong những ngày Tết.

“BV đã mang cái Tết yêu thương đến với 20 bệnh nhân nói trên thông qua chương trình “Xuân ấm ấp”. Mỗi bệnh nhân này được nhận phần quà và bao lì xỉ trị tổng giá trị 350.000 đồng. BV huyện Bình Chánh không để bất kỳ bệnh nhân khó khăn, neo đơn phải đón Tết trong lặng lẽ, buồn tẻ” - ThS-BS Cường chia sẻ.

Nhiều bệnh viện tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều BV ở TP.HCM như quận 12, TP Thủ Đức, Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định… tổ chức thăm hỏi và tặng quả Tết cho bệnh nhân điều trị nội trú có hoàn cảnh khó khăn. TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, cho biết có khoảng 300 bệnh nhân điều trị nội trú trong những ngày Tết tại BV này. Trong đó, nhiều bệnh nhân nặng được điều trị tại các khoa Hồi sức tích cực, Hồi sức tim mạch, Hồi sức nhi… “Đêm Giao thừa 2024, BV đã đến từng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nặng để thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà. BV đã mang không khí mùa xuân ấm áp tới tận giường của bệnh nhân” - TS-BS Vũ Trí Thanh chia sẻ.

TRẦN NGỌC