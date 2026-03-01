Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân khuấy động không khí lễ hội đầu năm ở TP.HCM

Mời bạn đọc gửi ảnh dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.

Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.

- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.