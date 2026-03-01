Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân khuấy động không khí lễ hội đầu năm ở TP.HCM

(PLO)- Sáng 1-3 (13 tháng Giêng), Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du diễn ra sôi động tại TP.HCM, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng đầu năm.
Sáng 1-3 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), đã diễn ra trang trọng và vô cùng sôi động tại TP.HCM. Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du Đúng 8 giờ sáng, sau ba hồi trống khai hội vang dội đầy uy nghiêm tại Hội quán Nghĩa An (số 678 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn), nghi thức rước kiệu xuất du chính thức bắt đầu. Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc của cộng đồng người Hoa và người dân thành phố. Bắt đầu từ Hội quán Nghĩa An, đoàn tuần du đã diễu hành qua lộ trình dài dọc các tuyến đường sầm uất mang đậm dấu ấn văn hóa của khu vực Chợ Lớn, bao gồm: Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học, và kết thúc trọn vẹn khi trở về lại điểm xuất phát Hội quán Nghĩa An trên đường Nguyễn Trãi. Đoàn diễu hành năm nay được tổ chức quy mô và bài bản với thành phần vô cùng hùng hậu. Điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý và những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của người xem dọc hai bên đường năm nay là sự xuất hiện của đoàn Anh Ca Vũ. Các diễn viên với những bộ trang phục rực rỡ, thường hóa trang thành các nhân vật trong Thủy Hử. Đây là một loại hình nghệ thuật múa dân gian mang tính tập thể cao, kết hợp hài hòa giữa võ thuật, vũ đạo và kịch nghệ truyền thống. Dẫn đầu đoàn Anh Ca Vũ là hình tượng nhân vật Thời Thiên (một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc). Với những bước nhảy thoăn thoắt, điêu luyện cùng động tác điều hướng nhịp nhàng, Thời Thiên đóng vai trò là linh hồn dẫn dắt toàn bộ đội hình. Dưới sự chỉ huy của nhân vật này, các thành viên đoàn Anh Ca Vũ vừa di chuyển vừa gõ nhịp mộc bản vang dội, phô diễn sức mạnh, khí thế hào hùng và tinh thần thượng võ, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về tham dự. "Tôi đến đây từ sáng sớm, đi theo đoàn qua 5 Hội quán, không khí rất náo nhiệt, rất vui. Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du mang ý nghĩa ban phước lành, quốc thái dân an, người dân có thể cầu may mắn, điềm lành" - Quang Mỹ Thiên, ngụ phường Chợ Lớn, chia sẻ. Người dân đứng sẵn hai bên đường, chọn vị trí đẹp để theo dõi đoàn đi qua. Các thành viên trong đoàn lễ chụp hình giao lưu với các bạn nhỏ. Đoàn diễu hành đi ngang qua chợ Kim Biên. Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du là một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc của cộng đồng người Hoa và người dân thành phố.
Mời bạn đọc gửi ảnh dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo
tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm Pháp Luật TP.HCM tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo
Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số
điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.