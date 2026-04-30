Hàng nghìn người ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa mừng đại lễ 30-4 30/04/2026 20:35

(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.

Các trận địa pháo hoa mừng Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5 tại TP.HCM sẽ đồng loạt khai hỏa vào lúc 21 giờ.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM nơi có trận địa pháo hoa tầm cao khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và điểm pháo hoa tầm thấp tòa nhà tài chính Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) thu hút đông đảo người dân, du khách đến chờ từ sớm.

Ghi nhận nhận của PV vào lúc 20 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn... dòng người tập trung đông đúc cùng ăn uống, vui chơi và chờ ngắm pháo hoa.

Khoảng 19 giờ 30 phút, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) trở nên sôi động, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Nhiều khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân tham gia.

Diễm Khanh (thứ hai từ trái) cùng các bạn hào hứng đến phố đi bộ xem chương trình nghệ thuật và chờ đón pháo hoa.

Người dân và du khách tham quan triển lãm ảnh "TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Gia đình chị Linh Sương (bìa trái) đi từ phường Phước Long đến trung tâm TP để chờ đợi màn pháo hoa đặc sắc trong ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Khu vực đường Tôn Đức Thắng tiếp giáp công viên Bến Bạch Đằng, vị trí có view xem pháo hoa tầm cao đẹp nhất được người dân lắp đầy từ sớm.

Ghi nhận tại công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) từ 19 giờ đã đông đúc người dân đến để chờ xem pháo hoa. Ai cũng nhanh chóng để tìm được vị trí xem bắn pháo hoa thật ưng ý.

Người dân mang bạt trải, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ và cùng với nụ cười tươi vui đón chào màn bắn pháo hoa vào 21 giờ.

“Gia đình tôi, các con cháu đây từ chiều, và rất vui, hào hứng với ngày lễ lớn của đất nước” - gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (phường Hạnh Thông, TPHCM) chia sẻ.

Các em nhỏ theo gia đình xem pháo hoa nô đùa bên công viên Sáng tạo bờ sông Sài Gòn.