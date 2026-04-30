Hàng nghìn người ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa mừng đại lễ 30-4

(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
Các trận địa pháo hoa mừng Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5 tại TP.HCM sẽ đồng loạt khai hỏa vào lúc 21 giờ.
Tại khu vực trung tâm TP.HCM nơi có trận địa pháo hoa tầm cao khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và điểm pháo hoa tầm thấp tòa nhà tài chính Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) thu hút đông đảo người dân, du khách đến chờ từ sớm.
Ghi nhận nhận của PV vào lúc 20 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn... dòng người tập trung đông đúc cùng ăn uống, vui chơi và chờ ngắm pháo hoa.
Nhiều khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân tham gia.
Người dân và du khách tham quan triển lãm ảnh "TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Ghi nhận tại công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) từ 19 giờ đã đông đúc người dân đến để chờ xem pháo hoa. Ai cũng nhanh chóng để tìm được vị trí xem bắn pháo hoa thật ưng ý.