Chùm ảnh: Công trường cầu Phước Khánh tất bật thi công trước ngày hợp long

Media

THUẬN VĂN - ĐÀO TRANG

(PLO)- Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành 98% khối lượng, dự kiến sẽ hợp long vào tháng 6 tới. 

Video: Cận cảnh cầu Phước Khánh sẵn sàng hợp long trong tháng 6-2026

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối xã Bình Khánh (TP.HCM) với xã Đại Phước (TP Đồng Nai) là hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình được tái khởi động vào tháng 5-2025, đến nay đã hoàn thành 98% tổng khối lượng, dự kiến sẽ hợp long vào tháng 6-2026 và về đích trong quý III-2026.

Công trình có vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Đây là một trong hai cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km, cùng cầu Bình Khánh đã về đích cuối năm 2025.
Công trình được thiết kế dài 3.186m với mặt cắt ngang rộng gần 22m, trong đó nhịp chính dài 300m.
Đây cũng là một trong những công trình cầu dây văng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Đốt dầm chính cầu Phước Khánh đang hoàn thiện để sẵn sàng hợp long vào tháng 6 tới.
Theo kế hoạch, các hạng mục như thảm bê tông nhựa, hoàn thiện lan can, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển cảnh báo... sẽ được triển khai ngay sau khi cầu chính thức hợp long.
Phần mặt đường cắt ngang cầu rộng gần 22m, quy mô 4 làn xe chính.
Trên công trường dự án, không khí làm việc diễn ra khẩn trương để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
Các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống điện trên đỉnh cáp (trụ tháp cầu dây văng).
Công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng tất bật thi công hai đốt dầm còn lại trên nhịp chính của cầu.
Công nhân thi công phần kết nối giữa nhịp cầu chính với đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành phía xã Đại Phước, TP Đồng Nai.
Phía xã Bình Khánh (TP.HCM), phần đường dẫn kết nối nhịp cầu chính về cầu Bình Khánh đã được trải thảm nhựa, kẻ vạch phân chia làn đường và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Cầu Phước Khánh cùng với cầu Bình Khánh là hai cây cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất tại Việt Nam hiện nay, với độ cao lên đến 55m.
Dự án sau khi hoàn thành sẽ khép kín liền mạch tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, hình thành trục giao thông chiến lược nối Đông - Tây Nam Bộ. Đồng thời tăng cường kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu hiện nay.
