Quy hoạch TP.HCM đến 2050: Dân số chạm mốc 22 triệu người, GRDP đạt 1.200 tỉ USD 15/05/2026 19:37

(PLO)- Đạt quy mô kinh tế 1.200 tỉ USD, dân số chạm mốc 22 triệu người và lọt top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới là những mục tiêu chiến lược vừa được UBND TP.HCM đặt ra trong Đề cương quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 2754 phê duyệt Đề cương Quy hoạch Tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đó cơ quan phê duyệt quy hoạch trên là UBND TP.HCM. Cơ quan lập quy hoạch là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Thời kỳ Quy hoạch Tổng thể TP.HCM từ năm 2025 đến năm 2050. Thời hạn Quy hoạch Tổng thể TP.HCM đến năm 2050.

Theo Quy hoạch TP.HCM đến 2050, dân số chạm mốc 22 triệu người, GRDP đạt 1.200 tỉ USD. Ảnh: THUẬN VĂN

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59km²; gồm 168 đơn vị hành chính (113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo), phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của TP.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và các tỉnh thành xung quanh gồm: Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan.

Tầm nhìn chiến lược: Quy hoạch Tổng thể TP.HCM nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn 100 năm. TP là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.

Mục tiêu quy hoạch đến năm 2050, TP.HCM trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 TP có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có bản sắc đặc trưng, là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia. TP giữ vai trò động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển của cả nước; là trung tâm lan tỏa phát triển qua các hành lang kinh tế Bắc – Nam và Đông – Tây.

TP phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, hạ tầng đồng bộ và hiện đại, quản trị thông minh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Người dân TP có thu nhập và chất lượng sống cao, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, được thụ hưởng môi trường sống an toàn, nhân văn và giàu bản sắc.

Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của TP.HCM khoảng 20-22 triệu người (bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng; chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi). Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 2025-2050 (trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế, trong nước và TPHCM).

Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến đến năm 2050 của TP.HCM đạt khoảng 1.200 tỉ USD (trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước thuận lợi nhất). Quy mô đất đai phát triển đô thị dự kiến đến năm 2050 với khoảng 290.000 - 320.000ha đất xây dựng đô thị.

Các chỉ số nêu trên sẽ được nghiên cứu, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch.

Quan điểm lập quy hoạch là khai thác tối đa thế mạnh và cộng hưởng tiềm năng của các khu vực trong không gian kinh tế mới sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh TPHCM sau sáp nhập, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của TP.HCM, gắn với không gian phát triển mới.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên kết vùng Đông Nam Bộ các vùng khác, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập và sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Khai thác lợi thế không gian phát triển cấp vùng, nhất là thể hiện vai trò trung tâm vùng của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ.

Cụ thể hóa vai trò của TP.HCM là đô thị toàn cầu. Hướng tới trở thành một trong các trung tâm tài chính, thương mại, logistics, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Phát huy vai trò trung tâm của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, các vành đai kinh tế ven biển; kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng; Phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực.

Xây dựng TP.HCM trở thành cực tăng trưởng đổi mới sáng tạo, dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số toàn diện và làm chủ các công nghệ trong nền kinh tế tri thức.

Đặt con người làm trung tâm, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và cơ hội tiếp cận dịch vụ đô thị cho mọi tầng lớp dân cư; bảo đảm công bằng xã hội, an sinh, trật tự an toàn xã hội.