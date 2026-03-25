Trong quý I, TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 25/03/2026 15:05

(PLO)- Kế hoạch triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị trên địa bàn TP.HCM bao gồm quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và các quy hoạch liên quan trong giai đoạn 2025–2030.

Theo quyết định, kế hoạch được xây dựng với mục tiêu đưa các định hướng quy hoạch nhanh chóng đi vào thực tiễn, bảo đảm phát triển đô thị đồng bộ, đúng định hướng; phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong triển khai các cấp độ quy hoạch, cũng như xác định rõ lộ trình, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, trong quý I-2026, thành phố phấn đấu hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, bao gồm bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý và các thành phần liên quan.

Việc công bố công khai đồ án quy hoạch sẽ được tổ chức trong thời hạn theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện lưu trữ, công khai bản đồ và nội dung quy hoạch để phục vụ quản lý và giám sát.

Kế hoạch cũng xác định nhiệm vụ lập các cấp độ quy hoạch, bao gồm quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn. Các quy hoạch này dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trong quý I, TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung. Ảnh: NHƯ NGỌC

Đối với quy hoạch đô thị, qua rà soát 24 đồ án quy hoạch chung trên địa bàn sau sáp nhập, thành phố xác định khoảng 127 dự án quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã. Việc lập mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch này sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, căn cứ nhu cầu thực tiễn, phục vụ triển khai các dự án đầu tư và yêu cầu quản lý.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ rà soát các trường hợp liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các bản án của cơ quan có thẩm quyền để đối chiếu với đồ án quy hoạch chung, báo cáo trong quý I.

Cũng theo quyết định, công tác kiểm tra, giám sát được xác định là nội dung bắt buộc, được thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ thực hiện, tuân thủ pháp lý, sử dụng nguồn lực và xử lý các vướng mắc phát sinh. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo tiến độ theo quy định.

UBND TP.HCM phân công Phó Chủ tịch phụ trách đô thị chỉ đạo triển khai kế hoạch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thẩm định, đồng thời giữ vai trò thường trực; có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra và tuân thủ định hướng phát triển chung của thành phố.