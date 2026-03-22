Bộ Xây dựng góp ý dự thảo đề cương quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm 22/03/2026 09:19

(PLO)- Để có quy hoạch tổng thể TP.HCM sau sáp nhập, Bộ Xây dựng đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM bổ sung các đánh giá tiềm năng, những vấn đề nổi cộm và các tài liệu liên quan.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi đến Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM về dự thảo Đề cương lập quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 -2045, tầm nhìn đến năm 2125.

Quy hoạch TP.HCM mới là cần thiết

Theo Bộ Xây dựng, Bộ nhận được văn bản số 276/VNCPT-VP ngày 26-2 của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đề nghị có ý kiến đối với dự thảo Đề cương lập Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2045, tầm nhìn đến năm 2125.

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã soạn thảo Đề cương lập Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2045, tầm nhìn đến năm 2125. Ảnh: NHƯ NGỌC

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho rằng việc lập quy hoạch tổng thể TP.HCM là thực hiện theo quy định Nghị quyết số 98/2023/QH15 (tại điểm a khoản 2 Điều 6). Việc xây dựng đề cương lập quy hoạch và lấy ý kiến là phù hợp với quy định.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 88/2025/NQ-HĐND, cơ quan lập quy hoạch tổng thể TP.HCM do UBND TP quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính. Do đó, Bộ đề nghị Viện bổ sung văn bản quyết định của UBND TP về cơ quan lập quy hoạch tổng thể.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định giao Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể để hợp nhất quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị. Việc hoàn thành việc trình, phê duyệt quy hoạch cần hoàn thành trước ngày 30-11.

Về lý do và sự cần thiết lập quy hoạch, Bộ Xây dựng cho rằng theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 (của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương) được sắp xếp thành thành phố mới có tên gọi là TP.HCM.

Do đó, việc lập quy hoạch với phạm vi toàn thành phố là cần thiết và phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2025.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM bổ sung đánh giá các tiềm năng, lợi thế phát triển và các vấn đề nổi cộm cần giải quyết của TP sau sáp nhập để làm rõ sự cấp thiết lập quy hoạch tổng thể TP.

Bổ sung quy hoạch tầm nhìn xa hơn

Cũng theo Bộ Xây dựng, về căn cứ lập quy hoạch, Bộ đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; Tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của TP và các ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, cũng cần bổ sung các tài liệu về các kết quả việc thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn giai đoạn trước; Quy chuẩn về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành có liên quan.

Bộ Xây dựng để nghị đơn vị soạn thảo bổ sung quy hoạch tầm nhìn 50 năm. Ảnh: NHƯ NGỌC

Về thời hạn, tầm nhìn của quy hoạch, theo Bộ Xây dựng Nghị quyết số 88/2025/NQ-HĐND không quy định về khoảng thời gian để xác định thời hạn, tầm nhìn của quy hoạch tổng thể, tuy nhiên theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2025, thời hạn quy hoạch chung thành phố từ 20-25 năm, tầm nhìn đến 50 năm, được phân kỳ theo các giai đoạn phù hợp với thời kỳ quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch. Do đó, đề nghị Viện nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa thời hạn quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch theo quy định nêu trên.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM có giá trị pháp lý như quy hoạch chung thành phố theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây cũng là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn, là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án theo quy định.

Do đó, Viện cần phải rà soát, bổ sung đầy đủ nội dung yêu cầu lập quy hoạch tổng thể nhằm bảo đảm quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là công cụ pháp lý hiệu quả để thực hiện quản lý công tác quy hoạch đô thị và nông thôn tại địa phương.

Bộ Xây dựng lưu ý các đề xuất, định hướng phát triển không gian đô thị cần được nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, trên cơ sở phân tích đầy đủ điều kiện tự nhiên và hiện trạng, nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Cơ quan này cũng đề nghị làm rõ thành phần và quy cách hồ sơ quy hoạch, bao gồm thuyết minh, hệ thống sơ đồ, bản vẽ, quy định quản lý theo quy hoạch tổng thể và các tài liệu pháp lý liên quan; đồng thời bổ sung tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.