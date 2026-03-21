TP.HCM: 0 giờ ngày 21-3, cấm các loại xe lưu thông trên đường Trương Định 21/03/2026 03:15

(PLO)- Kể từ 0 giờ ngày 21-3 đến 7 giờ ngày 22-3, cấm các loại xe lưu thông trên đường Trương Định (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Bến Thành, TP.HCM.

Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố phục vụ giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026”.

Theo Phòng PC08, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức các hoạt động trên, Phòng PC08 thông báo như sau:

Đối với Giải chạy "VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026"

Điểm xuất phát trên đường Trương Định (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Bến Thành.

Lộ trình thay thế: Trương Định → Nguyễn Du → Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Trương Định.

Điểm về đích trên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Đinh Tiên Hoàng + Tôn Đức Thắng), phường Sài Gòn.

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (1/2 mặt cắt ngang (lòng đường), đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Sài Gòn.

Kể từ 20 giờ ngày 20-3 đến 23 giờ ngày 22-3, cấm tạm thời các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Đinh Tiên Hoàng), phường Sài Gòn.

Hạn chế lưu thông các loại xe trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), phường Sài Gòn.

Lộ trình thay thế: Lộ trình 1: Nguyễn Bỉnh Khiêm → Nguyễn Thị Minh Khai → Mạc Đỉnh Chi (hoặc Đinh Tiên Hoàng – đối với xe máy) → Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng.

Đối với hoạt động tham quan Thảo Cầm Viên, người dân di chuyển vào cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến Hầm vượt Sông Sài Gòn, kể từ 23 giờ 55 đến 7 giờ 30 ngày 22-3 (Chủ Nhật), cấm tạm thời các loại xe 2 bánh lưu thông theo hướng từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến Hầm Sông Sài Gòn làn hỗn hợp ven sông phục vụ Giải chạy Marathon.

Lộ trình thay thế: Võ Văn Kiệt → Hải Thượng Lãn Ông → Châu Văn Liêm → vào Nguyễn Trãi hoặc vào Hồng Bàng – tiếp tục các hướng để vào Trần Hưng Đạo.

Trên các cự ly thuộc lộ trình Giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026: Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly.

Lộ trình lưu thông thay thế: các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người tham gia đảm bảo TTATGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường lộ trình giải chạy.

Lộ trình chạy Giải Marathon: Trình tự xuất phát lần lượt: 10km – 05km – 42km – 21km. Cụ thể:

Cự ly 10 km:

Thời gian xuất phát: Lúc 0 giờ 05, đóng đường chạy lúc 2 giờ 5 ngày 22-3.

Lộ trình: Xuất phát trên đường Trương Định, trong Công viên Tao Đàn - rẽ phải vào Nguyễn Thị Minh Khai (lấy ½ đường) - rẽ phải vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa (lấy 1/2 đường) - rẽ trái vào Lê Duẩn (lấy ½ đường) - rẽ phải vào Công xã Paris (lấy ½ đường) - chạy thẳng vào Đồng Khởi - rẽ phải vào Tôn Đức Thắng (lấy ½ làn đường bên phải theo chiều chạy đi - chạy thẳng Tôn Đức Thắng (lấy ½ làn phải) - chạy thẳng vào Võ Văn Kiệt (lấy ½ làn phải) – đến giao lộ Hồ Tùng Mậu + Võ Văn Kiệt – rẽ trái vào hầm chui dạ cầu Khánh Hội - chạy thẳng Tôn Đức Thắng (lấy 1/2 làn bên phải) - chạy lên đường dẫn cầu Ba Son (lấy cả đường) - rẽ phải vào Cầu Ba Son (1/2 làn đường bên phải) - xuống Cầu Ba Son, chạy thẳng đường R12 - rẽ trái vào đường Tố Hữu (lấy ½ làn trái) - rẽ trái Nguyễn Cơ Thạch (1/2 làn phải) –rẽ phải Trần Bạch Đằng - quay đầu rồi rẽ phải lên cầu Thủ Thiêm (lấy ½ làn trái chiều đường xe chạy) - đi thẳng cầu Thủ Thiêm (lấy làn trái đường chiều chạy) - rẽ trái vào lối xuống cầu Thủ Thiêm để xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng Q1 cũ) - chạy thẳng đường Nguyễn Hữu Cảnh (làn ngoài cùng bên phải) - rẽ phải vào Tôn Đức Thắng (lấy ½ đường) - rẽ phải vào Lê Duẩn - về đích ở cuối đường Lê Duẩn, khu vực trước cổng Thảo Cầm Viên.

Cự ly 05 km:

Thời gian xuất phát: Lúc 0 giờ 45, đóng đường chạy lúc 2 giờ ngày 22-3.

Lộ trình: Xuất phát trên đường Trương Định, trong Công viên Tao Đàn - rẽ phải vào Nguyễn Thị Minh Khai (lấy ½ đường) - rẽ phải vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa (lấy 1/2 đường) - rẽ trái vào Lê Duẩn (lấy ½ đường) - rẽ phải vào Công xã Paris (lấy ½ đường) - chạy thẳng vào Đồng Khởi - rẽ phải vào Tôn Đức Thắng (lấy ½ làn đường bên phải) - chạy thẳng Võ Văn Kiệt – đến giao lộ Võ Văn Kiệt + Hồ Tùng Mậu – rẽ trái vào hầm chui dạ cầu Khánh Hội - chạy thẳng Tôn Đức Thắng (lấy 1/2 làn bên phải), chạy dưới gầm cầu Ba Son - rẽ phải vào Lê Duẩn - về đích ở cuối đường Lê Duẩn, khu vực trước cổng Thảo Cầm Viên.

Cự ly 42 km:

Thời gian xuất phát: Lúc 1 giờ 15, đóng đường chạy lúc 7 giờ 45 ngày 22-3.

Lộ trình: Xuất phát trên đường Trương Định (khu vực Công viên Tao Đàn) – rẽ phải Nguyễn Thị Minh Khai (lấy ½ làn đường bên phải) – rẽ phải Nam Kỳ Khởi Nghĩa (lấy ½ làn đường bên phải) – rẽ trái Lê Duẩn (lấy ½ làn đường bên phải) – rẽ phải Công Xã Paris – đi thẳng Đồng Khởi – rẽ phải vào Tôn Đức Thắng (lấy ½ làn đường bên phải theo chiều chạy đi) - rẽ phải vào Nguyễn Huệ - quay đầu tại Lê Thánh Tôn + Nguyễn Huệ - vào lại và chạy thẳng Nguyễn Huệ - rẽ phải vào Tôn Đức Thắng (lấy ½ làn đường) - chạy thẳng Võ Văn Kiệt (chạy ngược chiều vào làn phía sát bờ sông) - quay đầu trên

Đối với Chương trình “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026”

Thời gian thi công khán đài: Từ 0 giờ ngày 21-3 (Thứ Bảy).

Thời gian Chính thức: Từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 23-3 (Chủ Nhật).

Địa điểm sân khấu lắp đặt: Mặt đường Pasteur (đoạn từ Lê Duẩn đến Alexandre De Rhodes), phường Sài Gòn.

Lễ khai mạc, xuất phát: Đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và đường Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến đến Alexandre De Rhodes), phường Sài Gòn.

Lộ trình ngày chạy Olympic

Lộ trình 1 (2 km): Xuất phát từ Công viên 30/4 (Lê Duẩn) – Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Thánh Tôn – rẽ phải Pasteur – Về đích đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2 (5 km): Xuất phát từ Công viên 30/4 (Lê Duẩn) – Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Nguyễn Huệ (chạy 01 vòng đường Nguyễn Huệ) – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Hàm Nghi – rẽ phải Pasteur – Về đích đường Lê Duẩn.

Phòng PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức Giải VnEpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026” cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT cho các sự kiện trên hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế vào thời điểm diễn ra các hoạt động trên, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức điều chỉnh công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.