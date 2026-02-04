TP.HCM điều chỉnh giao thông để thi công nút giao Tân Vạn 04/02/2026 18:03

(PLO)- Giai đoạn 1, mở 2 đoạn dải phân cách tim đường Quốc lộ 1, sử dụng 1 làn đường bên trái (sát lan can cầu) cầu vượt Tân Vạn để tổ chức lưu thông cho xe ô tô lưu thông từ cầu vượt nút giao thông Thủ Đức về cầu Đồng Nai.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu vượt Tân Vạn để phục vụ thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.

Trước đó, Sở Xây dựng đã tổ chức buổi họp về phương án điều chỉnh giao thông tại khu vực này. Sau khi họp và trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các đơn vị, Sở thống nhất phương án theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ.

Khu vực nút giao Tân Vạn có mật độ phương tiện đi lại rất lớn.

Phương án cụ thể như sau:

Giai đoạn 1, mở 2 đoạn dải phân cách tim đường Quốc lộ 1 (mỗi đoạn mở khoảng 30m), sử dụng 1 làn đường bên trái (sát lan can cầu) cầu vượt Tân Vạn để tổ chức lưu thông cho xe ô tô lưu thông từ cầu vượt nút giao thông Thủ Đức về cầu Đồng Nai. Đồng thời, lắp đặt dải phân cách bê tông kết hợp cọc tiêu nhựa phân cách 2 chiều lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn.

TP.HCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu vượt Tân Vạn. Ảnh: ĐT

Giai đoạn 2, sẽ nghiên cứu cho xe 2 bánh lưu thông trên đường dân sinh cầu vượt Tân Vạn (hướng từ cầu Đồng Nai về cầu vượt nút giao thông Thủ Đức) để tổ chức 2 chiều xe ô tô trên cầu vượt Tân Vạn.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bình Dương khẩn trương phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ triển khai ngay phương án điều chỉnh tổ chức giao thông giai đoạn 1 trên cầu vượt Tân Vạn trong thời gian sớm nhất.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương nghiên cứu, hoàn thiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông giai đoạn 2 theo phương án nêu trên.

Đối với tổ chức giao thông đường song hành Vành đai 3, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vào khai thác.

Đồng thời phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn phân làn trước khi đưa vào khai thác.