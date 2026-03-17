Giảm phát thải từ ô tô, xe máy phù hợp tiêu chuẩn khí thải mới 17/03/2026 07:00

(PLO)- Khi tiêu chuẩn khí thải mới trở thành "thước đo" cho mọi phương tiện giao thông, nhiều chủ xe không khỏi lo lắng về việc đáp ứng các quy định nghiêm ngặt này và tìm kiếm giải pháp hiệu quả để vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp chiếc xe vượt qua các kỳ kiểm định.

Phương tiện giao thông được xác định là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Vì vậy, việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải đang được Nhà nước triển khai như một giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát thải từ các phương tiện đang lưu hành.

Từ 1-3, siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông

Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải theo tiêu chuẩn mới theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg và QCVN 85:2025/BNNMT, nhằm kiểm soát và hạn chế khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông.

Phương tiện giao thông được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Ảnh: VĂN THUẬN

Theo đó, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ:

Theo báo cáo năm 2025 của UBND TP.HCM, kết quả quan trắc môi trường không khí qua nhiều năm do Sở NN&MT TP cung cấp cùng các nghiên cứu liên quan cho thấy ô nhiễm không khí tại TP.HCM chủ yếu liên quan đến bụi và bụi mịn. Trong một số thời điểm, nồng độ bụi tổng (TSP) và bụi mịn (PM10, PM2.5) tại các khu vực giao thông đã vượt quy chuẩn cho phép của Việt Nam. Trong khi đó, các thông số ô nhiễm khác như CO, SO₂, NO₂, benzen… cơ bản vẫn nằm trong giới hạn quy chuẩn. Chất lượng không khí cũng có sự biến động theo thời điểm trong ngày và theo mùa, phụ thuộc nhiều vào mật độ giao thông và các yếu tố khí tượng. Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, tổng số phương tiện giao thông trên toàn vùng TP.HCM hiện ước tính khoảng 11 triệu phương tiện, trong đó khoảng 1,5 triệu là ô tô. Trước thực trạng này, TP.HCM đang triển khai đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông nhằm cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Từ ngày 1-3-2026 áp dụng các mức khí thải:

Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999;

Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016;

Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021;

Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1-1-2027: Áp dụng Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1-1 -2028: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1-1-2029: Xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Từ ngày 1-1 -2032: Áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Đại diện các đơn vị vận tải, ông Bùi Văn Quản – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, cho rằng việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải là cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, dù trong giai đoạn đầu có thể phát sinh một số khó khăn. Theo ông Quản, các doanh nghiệp vận tải cần kiểm kê và phân loại đội xe, từ đó xây dựng lộ trình phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý.

Một ô tô đang đo khí thải tại Trung tâm Đăng kiểm ở TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

“Các đơn vị cần lập kế hoạch thay thế hoặc nâng cấp phương tiện theo từng mốc thời gian phù hợp với quy định. Ví dụ như một số xe đạt tiêu chuẩn Euro 2 hoặc Euro 3 có thể được nâng cấp bằng cách lắp thêm các thiết bị xử lý khí thải” – ông Quản cho biết.

Theo ông Quản, việc nâng cấp phương tiện cũng cần được đánh giá chi phí – hiệu quả, nhằm xác định xe nào nên nâng cấp và xe nào nên thay thế. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết để được đăng kiểm công nhận sau khi nâng cấp. “Trường hợp các xe có thể xử lý để phù hợp với tiêu chuẩn khí thải mới thì đơn vị sẽ tận dụng để tiết kiệm chi phí.

Hiện Hiệp hội cũng đang tìm kiếm những giải pháp hợp lý nhất giúp các doanh nghiệp vận tải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định của Nhà nước” – ông Quản chia sẻ.

Giải pháp công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới

Trong bối cảnh việc hạn chế phương tiện cá nhân còn nhiều thách thức, áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm giảm khí thải từ động cơ đang được xem là một hướng đi khả thi nhằm cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS.TS Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực TP.HCM, cho biết một số sản phẩm hỗ trợ xử lý khí thải trên thị trường hiện nay có thể mang lại hiệu quả ở các mức độ khác nhau.

“Các sản phẩm này có thể phù hợp với những người có điều kiện kinh tế hạn chế. So với việc thay thế hoàn toàn một chiếc xe mới, chi phí sử dụng các thiết bị hỗ trợ thường thấp hơn và có thể giúp xe cũ đáp ứng kiểm định trong một số trường hợp, thay vì phải đại tu với chi phí hàng chục triệu đồng” – PGS.TS Dũng cho biết.

Một chủ xe ô tô đã lắp đặt sản phẩm FECO X3. Ảnh: MỸ TRINH

Theo khảo sát của phóng viên, trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm hỗ trợ tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu nhằm cải thiện hiệu quả khí thải. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Thuận Dương giới thiệu sản phẩm FECO X3 như một giải pháp hỗ trợ giảm phát thải.

Theo đại diện doanh nghiệp, FECO X3 được lắp bên ngoài đường ống dẫn nhiên liệu và đường ống nạp khí, nhằm hỗ trợ xử lý nhiên liệu và không khí đầu vào trước khi hỗn hợp đi vào buồng đốt, từ đó góp phần tối ưu quá trình cháy.

Ông Nguyễn Đức Cảnh – Giám đốc Công ty Thuận Dương cho biết: “FECO X3 là sản phẩm công nghệ được thiết kế để tác động lên nhiên liệu đầu vào trước khi vào buồng đốt, giúp nhiên liệu phân tán và hòa trộn tốt hơn với không khí. Nhờ đó quá trình cháy có thể diễn ra ổn định hơn, hạn chế tình trạng cháy không hoàn toàn và góp phần giảm các khí thải như CO và HC , muội than cho phương tiện.

Theo doanh nghiệp, giải pháp này không can thiệp vào động cơ, không thay đổi kết cấu cơ khí và không tác động đến hệ thống ECU của xe.

Hiện sản phẩm đã được Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (thuộc Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đánh giá và chứng nhận là thiết bị có thể lắp đặt trên nhiều dòng xe ô tô và xe máy khác nhau nhằm hỗ trợ giải pháp giảm phát thải.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong quá trình thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật, sản phẩm cũng đã được đo kiểm các chỉ số khí thải trước và sau khi lắp đặt trên một số phương tiện thử nghiệm. Kết quả cho thấy các chỉ số khí thải như CO và HC có giảm sau khi lắp thiết bị, cho thấy khả năng hỗ trợ tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ. Doanh nghiệp cho biết các kết quả thử nghiệm này là cơ sở để tiếp tục triển khai thử nghiệm thực tế trên nhiều dòng phương tiện khác nhau, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn khí thải mới đang được áp dụng.

Từ năm 2025, Công ty Thuận Dương cũng đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách TP.HCM nhằm hỗ trợ các đơn vị vận tải tìm kiếm các giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới.

Ông Lê Trung Tính – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách TP.HCM cho biết Hiệp hội đã giới thiệu sản phẩm đến một số hội viên để thử nghiệm thực tế.

“Qua theo dõi, chúng tôi đã giới thiệu sản phẩm đến một số doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải. Trong một trường hợp cụ thể gần nhất một xe của Hợp tác xã Sen Ngọc từng không đạt tiêu chuẩn khí thải khi đăng kiểm. Sau khi lắp thiết bị FECO X3 và vận hành khoảng một tuần , phương tiện đã được kiểm định lại đăng kiểm viên đã đạp hết ga và đạt mức 5" – ông Tính chia sẻ.