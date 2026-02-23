Xe lắp động cơ diesel có thể bị hỏng khi kiểm định khí thải? 23/02/2026 11:46

(PLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các cơ sở đăng kiểm, đăng kiểm viên tuân thủ quy định sau thông tin động cơ xe có thể bị hỏng hóc trong quá trình kiểm định khí thải của xe lắp động cơ diesel.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi đến các đơn vị đăng kiểm về việc triển khai Quyết định số 43/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chấn chỉnh công tác kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Tuyên truyền sâu rộng đến tài xế, chủ xe

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tại các quy định mới về khí thải ô tô có hiệu lực từ 1-3, Cục đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thông báo và đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện cho các nhân viên, đăng kiểm viên (ĐKV) của các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới (CSĐK). Trong đó, Cục cũng nói về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN) bản điện tử kể từ ngày 1-3.

Lộ trình tiêu chuẩn khí thải mới từ 1-3. (Ảnh chụp màn hình)

Các mức khí thải được áp dụng từ 1-3. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với mức khí thải mới từ 1-3, Cục Đăng kiểm cho rằng công tác tuyên truyền và khuyến cáo cho chủ xe, tài xế cần niêm yết công khai lộ trình, các mức khí thải, quy trình và phương pháp thực hiện kiểm định khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ tại phòng chờ làm thủ tục kiểm định của CSĐK để người dân và doanh nghiệp được biết.

Đồng thời khuyến cáo chủ xe, tài xế về các nội dung sau:

Các xe ô tô đã được cấp GCN còn hiệu lực được tiếp tục lưu hành đến kỳ kiểm định kế tiếp mới phải áp dụng quy định nêu trên.

Chỉ các xe ô tô sau khi được kiểm định có mức khí thải đạt được bằng hoặc cao hơn mức khí thải tương ứng với năm sản xuất của xe nêu tại điểm a khoản 1.1 Mục I của văn bản này mới được cấp GCN (riêng xe có năm sản xuất từ 2022 phải đạt Mức 5 từ ngày 1-1-2032).

Quy trình, phương pháp kiểm tra mới sẽ nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn để đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải chính xác, xác định đúng mức khí thải của xe để đảm bảo đạt được mục tiêu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định (như: thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải, cảm biến oxy...) để giảm lượng khí thải phát thải của xe, tránh các trường hợp không thực hiện được việc đo khí thải do các yếu tố liên quan đến chất lượng kỹ thuật của xe gây các phát sinh tốn kém về thời gian và chi phí không đáng có.

Sử dụng nhiên liệu phù hợp, dầu bôi trơn và nước làm mát động cơ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cục cũng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm tuyên truyền cho chủ xe và tài xế được biết quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử; giấy chứng nhận kiểm định điện tử.

Siết chặt quy trình kiểm định

Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian dài vừa qua có hiện tượng một số CSĐK, ĐKV chưa thực hiện đúng việc kiểm định phương tiện. Cụ thể việc kiểm tra phanh, trượt ngang, đèn chiếu sáng phía trước, khí thải... không đúng quy trình và phương pháp kiểm tra dẫn đến kết quả kiểm tra không chính xác.

Để xảy ra tình trạng như trên có rất nhiều nguyên nhân như: Quy định ban hành chưa đầy đủ, chưa sát với thực tế; công tác tập huấn chưa tốt; điều kiện kiểm tra chưa đảm bảo như phương tiện, vị trí kiểm tra, thiết bị kiểm tra....

Từ 1-3, tiêu chuẩn khí thải mới đối với ô tô sẽ chính thức có hiệu lực. Ảnh: THY NHUNG

Để khắc phục tình trạng này, thời gian vừa qua Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tế.

Trong khi chờ ban hành, Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi các CSĐK hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra đối với khí thải và đèn chiếu sáng phía trước xe ô tô (chi tiết được nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm) để các CSĐK, các ĐKV thực hiện đảm bảo kết quả kiểm tra được chính xác, đúng quy định.