Phương tiện lưu thông thế nào khi cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác? 16/03/2026 14:27

(PLO)- Thời gian tạm dừng khai thác cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau dự kiến kéo dài khoảng một tháng để nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và rà soát hệ thống an toàn giao thông.

Trưa 16-3, một lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) xác nhận từ 13 giờ hôm nay (ngày 16-3), cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác.

Cụ thể, đoạn Hậu Giang - Cà Mau được khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua để phục vụ đi lại của người dân. Tuy nhiên, trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện, như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng…

Tạm dừng khai thác cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau từ 13 giờ chiều nay (ngày 16-3).

“Để đảm bảo việc khai thác được hiệu quả và an toàn tuyệt đối trước khi đưa dự án vào khai thác chính thức, BQL dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu thi công dự kiến tạm dừng khai thác trong khoảng một tháng. Nếu hoàn thành sớm chúng tôi sẽ đưa vào khai thác và sẽ thông tin báo chí” - lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận cho hay.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành đoạn Cần Thơ - Hậu Giang ngày 19-12-2025. Đến ngày 22-12-2025, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được đưa vào khai thác và đến ngày 19-1-2026, đoạn Hậu Giang - Cà Mau chính thức đưa vào khai thác.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và BQL dự án Mỹ Thuận yêu cầu rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cụ thể, Bộ Xây dựng khẳng định đã có văn bản yêu cầu rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến cao tốc này. Các chỉ đạo nhấn mạnh việc khắc phục tồn tại về hệ thống an toàn giao thông, bố trí lực lượng điều tiết và phối hợp chặt chẽ với CSGT để xử lý vướng mắc phát sinh.

Tuy nhiên, thời gian qua trên tuyến đã xuất hiện vụ tai nạn giao thông và Cục CSGT (Bộ Công an) có ý kiến bằng văn bản vào ngày 4-3.

Từ thực tế đó, Bộ Xây dựng yêu cầu BQL dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn trên tuyến.

Mặt khác, phối hợp với Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam rà soát các điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn khai thác, BQL dự án Mỹ Thuận xem xét tạm dừng việc khai thác tuyến chính đến khi đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính gần 111 km và gần 26 km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau.

Dự án có điểm đầu thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).