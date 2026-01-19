Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức khai thác toàn tuyến, kết nối liền mạch miền Tây 19/01/2026 15:59

(PLO)- Tuyến chính cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã chính thức thông suốt từ đầu đến cuối tuyến, mở ra một hành trình mới cho vùng đất phía Nam.

Trưa 19-1, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn Hậu Giang - Cà Mau với chiều dài 73,2 km chính thức đưa vào khai thác. Cùng với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang hơn 37 km đã thông xe gần một tháng trước đó, toàn bộ tuyến cao tốc từ Cần Thơ đi Cà Mau đã hoàn toàn thông suốt.

Đáp ứng mong mỏi của người dân

Chị Lê Thị Tường Vi (chủ doanh nghiệp), chia sẻ lâu nay việc vận chuyển hàng hóa từ Cà Mau đi TP.HCM phụ thuộc vào Quốc lộ 1 và quản lộ Phụng Hiệp. Chỉ riêng đi từ Cà Mau lên Cần Thơ đã mất từ 2-3 giờ đồng hồ, nay cao tốc hoàn thành, dự kiến thời gian vận chuyển rút ngắn gần phân nửa, tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Từ trưa 19-1, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã chính thức đưa vào khai thác. Ảnh: CHÂU ANH

“Chuyến xe trưa nay của tôi lưu thông trên cao tốc, tính khoảng thời gian đi từ đầu tuyến ở Cà Mau lên cuối tuyến ở Cần Thơ chỉ hơn 90 phút. Đường sá thông thoáng, lưu thông thuận tiện, từ nay đường từ Cà Mau đi TP.HCM sẽ gần hơn nhiều rồi” - chị Vi phấn khởi nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Chí (tài xế xe container) cho biết gần một tháng trước, khi đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cho phép lưu thông anh đã mong chờ ngày toàn tuyến thông suốt. Khi hay tin được phép lưu thông, trưa nay anh đã chạy một mạch trên cao tốc để trải nghiệm.

“Đi nhanh hơn gần phân nửa thời gian so với đi quản lộ Phụng Hiệp, mặt đường cũng tương đối êm thuận, rộng rãi. Hôm nay tôi đi thấy có khá ít phương tiện lưu thông, chắc do còn ít người biết thông tin” - anh Chí nhận xét.

Ông Hồ Văn Tuấn (Cà Mau) vui mừng nói: “Có đường cao tốc, bà con đi lại thoải mái hơn, hàng hóa đi nhanh hơn, khách du lịch đến Cà Mau nhiều hơn, cuộc sống bà con ở đây nhờ vậy cũng sẽ tốt hơn”.

Tăng cường khả năng liên kết vùng

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành, đưa vào khai thác đã hiện thực hóa giấc mơ cao tốc của người dân miền Tây, đặc biệt là người dân Cà Mau, nơi Cực Nam của Tổ Quốc.

Đồng thời, tuyến đường cũng góp phần mở ra cơ hội mới, kết nối nhanh chóng, thuận tiện giữa các địa phương ĐBSCL với TP.HCM. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, thương mại của vùng.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành ngày 19-12-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của ĐBSCL.

Bên cạnh ý nghĩa hoàn thành mục tiêu cả nước có ít nhất 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025, dự án còn tăng cường khả năng liên kết vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ với các địa phương khu vực ĐBSCL. Đặc biệt mở ra nhiều không gian phát triển mới cho TP Cần Thơ.

“Dự án mở ra không gian phát triển mới, chuỗi giá trị mới cho nông sản, thủy sản. Đồng thời, góp phần giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, nâng cao giá trị về đất đai. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Mặt khác, góp phần cải thiện đời sống người dân thông qua tăng thu nhập, tiếp cận dịch vụ công tốt hơn. Qua đó, sẽ góp phần giữ người lao động ở lại địa phương, không phải di cư đi TP.HCM, Đồng Nai để tìm kiếm cơ hội việc làm như thời gian qua” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa rất quan trọng với ĐBSCL, nhất là đối với tỉnh Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa rất quan trọng với ĐBSCL, nhất là đối với tỉnh Cà Mau. Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết người dân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh luôn mong mỏi ngày hoàn thành tuyến đường này. Bởi dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa phục vụ cho công tác phát triển sản xuất và đi lại sinh hoạt của người dân.

“Cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cầu vượt biển từ Đất Mũi đi Cảng Hòn Khoai còn mở ra cơ hội mời gọi đầu tư đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm năng đến với vùng đất Cà Mau” - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính gần 111 km và gần 26 km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Dự án có điểm đầu thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành ngày 19-12-2025. Trong đó, Cần Thơ - Hậu Giang được đưa vào khai thác ngày 22-12-2025 và đoạn Hậu Giang - Cà Mau chính thức đưa vào khai thác từ trưa 19-1-2026.