Cần Thơ: Cầu Bà Lễ đã hoàn thành, chờ thử tải để cho phép ô tô lưu thông 27/01/2026 17:59

(PLO)- Hiện công trình cầu Bà Lễ trên địa bàn phường Tân An đã hoàn thành nhưng chỉ cho phép xe mô tô lưu thông, sau khi thử tải đạt yêu cầu sẽ cho phép xe ô tô lưu thông.

Chiều 27-1, trao đổi với PV PLO, ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế (TP Cần Thơ) cho hay cầu Bà Lễ trên địa bàn phường Tân An đã hoàn thành.

Tuy nhiên, hiện cầu mới cho phép xe mô tô lưu thông để giải quyết nhu cầu đi lại của bà con. Sáng mai (ngày 28-1), chủ đầu tư sẽ tổ chức thử tải cầu Bà Lễ, nếu kết quả thử tải đạt yêu cầu sẽ cho phép xe ô tô lưu thông.

Cầu Bà Lễ trên đường Tầm Vu (phường Tân An) được giao cho phường Cái Khế làm chủ đầu tư. Ảnh: CHÂU ANH

Video: Cầu Bà Lễ đã hoàn thành, chờ thử tải để cho phép ô tô lưu thông

Cầu Bà Lễ hoàn thành, xe mô tô lưu thông khiến người dân trên địa bàn phường Tân An rất vui mừng, bởi từ khi cầu bị sập hồi tháng 5-2025, người dân lưu thông qua đây phải đi vòng, mất nhiều thời gian hơn.

“Cầu hoàn thành, tôi cũng như bà con ở đây mừng lắm, đi lại thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mặt cầu hiện còn khá nhiều đá dăm, tiềm ẩn trơn trượt, rất dễ làm té ngã khi lưu thông, không biết công trình còn thảm nhựa nữa hay không?” - một người dân trên địa bàn phường Tân An bày tỏ.

Lý giải vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, cho biết đây là thiết kế của công trình, lớp đá này nhằm mục đích tạo độ nhám cho cầu.

Theo chủ đầu tư, mặt cầu Bà Lễ có nhiều đá dăm lởm chởm nhằm tạo độ nhám cho cầu. Ảnh: CHÂU ANH

Cầu Bà Lễ (phường Tân An), có tuổi đời hơn 20 năm, chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 4m. Ngày 21-5-2025, một xe chở vật liệu xây dựng khi di chuyển lên cầu thì bất ngờ cầu sụt lún, gãy thanh sắt đà dọc một bên, khiến công trình hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, ngành chức năng TP Cần Thơ đã rào chắn không cho các phương tiện qua cầu. Đường Tầm Vu bị chia đôi, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Sau đó, UBND quận Ninh Kiều cũ đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp các cầu trên địa bàn quận; trong đó có cầu Bà Lễ. Tuy nhiên, mãi đến cuối năm 2025, công trình này mới được triển khai thi công vì nhiều lý do.

Lý giải nguyên nhân vì sao công trình ở phường Tân An, nhưng lại giao cho phường Cái Khế làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết dự án cải tạo, nâng cấp các cầu nằm trên địa bàn các phường Cái Khế, Ninh Kiều và Tân An.

“Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý dự án, thanh quyết toán sau này, sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan, Sở thống nhất giao cho UBND phường Cái Khế làm chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án. Đây là giải pháp phù hợp với từng dự án, điều kiện cụ thể nhằm giải quyết công trình chuyển tiếp khi thực hiện phân chia địa giới hành chính” - Sở Xây dựng TP Cần Thơ lý giải.