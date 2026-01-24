Cần Thơ kẻ vạch mắt võng vàng tại nhiều nút giao, người dân lưu ý để tránh bị phạt 24/01/2026 12:23

(PLO)- Cần Thơ triển khai kẻ vạch mắt võng vàng tại nhiều nút giao, phần đông người dân ủng hộ cao nhưng 1 số ít người còn lúng túng, chưa hiểu quy định.

Những ngày qua, TP Cần Thơ triển khai kẻ vạch mắt võng màu vàng tại nhiều nút giao ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường trung tâm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, bảo đảm lối đi cho các hướng rẽ phải và phương tiện ưu tiên.

Tuy nhiên, do còn khá mới, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra lúng túng, chưa hiểu rõ ý nghĩa của loại vạch kẻ đường này, dẫn đến nguy cơ vi phạm và bị xử phạt.

Theo ghi nhận, tại một số nút giao như Mậu Thân - 30-4; 30-4 - Trần Hoàng Na; Quang Trung - Lý Thái Tổ... có vạch mắt võng vàng, không ít phương tiện vẫn dừng, đỗ chờ đèn đỏ ngay trên khu vực vạch, chiếm trọn làn đường dành cho xe được phép rẽ phải, gây cản trở giao thông.

Lực lượng thi công sơn kẻ vạch mắt võng tại các nút giao ở nội ô TP Cần Thơ

Đa số người dân đồng tình việc triển khai kẻ vạch mắt võng

Một số ít người chưa hiểu vẫn đậu xe trên vạch mắt võng

Bà Lê Thanh Hà (ngụ phường Ninh Kiều) cho biết: “Tôi thấy vạch này khá lạ, trước giờ ít gặp nên chưa nắm rõ quy định. Nhiều lúc dừng xe cũng không biết có được đứng trong khu vực đó hay không”.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Phước (tài xế xe ô tô) bày tỏ sự đồng tình với việc kẻ vạch mắt võng vàng. “Thực tế có một bộ phận người dừng xe chờ đèn đỏ chiếm hết làn rẽ phải, xe phía sau không đi được. Nếu kẻ vạch rõ ràng và xử phạt nghiêm thì giao thông sẽ thông thoáng hơn”, ông Phước nói.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2025 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vạch mắt võng vàng là khu vực cấm dừng, cấm đỗ đối với mọi phương tiện, trừ trường hợp có tín hiệu điều khiển khác của người có thẩm quyền. Người tham gia giao thông không được dừng xe trên vạch, kể cả khi chờ đèn đỏ, nếu không có chỉ dẫn cho phép.

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm vạch mắt võng được quy định cụ thể như sau: Đối với ô tô: Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng nếu dừng hoặc đỗ xe sai quy định. Đối với xe máy, mô tô: Phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng. Đối với xe đạp, phương tiện thô sơ: Phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng. Đối với người đi bộ băng qua khu vực vạch không đúng quy định: Phạt từ 150.000 – 250.000 đồng.

Người dân khi đến gần các nút giao có vạch mắt võng vàng cần chú ý quan sát, tuyệt đối không dừng hoặc đỗ phương tiện trong khu vực vạch nhằm tránh bị xử phạt, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.