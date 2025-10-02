Dừng xe đè vạch mắt võng, tài xế xe buýt ở TP.HCM bị xử phạt 02/10/2025 14:41

(PLO)- CSGT TP.HCM xử phạt tài xế xe buýt dừng xe trên vạch mắt võng ở giao lộ trung tâm TP.HCM sau khi bị người dân đăng clip phản ánh lên mạng xã hội.

Ngày 2-10, Đội CSGT Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế NVT (38 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi dừng xe không đúng quy định tại khu vực có vạch mắt võng.

Dừng xe đè vạch mắt võng, tài xế xe buýt bị xử phạt ở TP.HCM.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm qua mạng xã hội

Trước đó, thông qua công tác theo dõi thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện tài xế NVT điều khiển xe buýt biển số 50F-030… có hành vi dừng xe đè lên vạch mắt võng tại giao lộ Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) vào ngày 26-9.

Tiếp nhận phản ánh Đội CSGT Bến Thành nhanh chóng xác minh, mời tài xế đến trụ sở làm việc.

Tài xế NVT (38 tuổi, ngụ TP.HCM) làm việc với lực lượng chức năng.

Qua làm việc, tài xế T thừa nhận vi phạm như clip phán ảnh. Anh T bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường theo quy định tại Nghị định 168/2021/NĐ-CP.

Mức phạt đối với hành vi này là từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển ô tô.

Một cán bộ thuộc Phòng CSGT cho biết, việc phát hiện và xử lý vi phạm thông qua hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội là một trong các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, đặc biệt là đối với các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và lưu thông tại các nút giao lớn.

Không dừng xe trên vạch mắt võng

Vạch mắt võng là loại vạch kẻ đường hình ô vuông đan xen nhau, thường có màu vàng, được bố trí tại các giao lộ đông phương tiện hoặc các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhằm mục đích cấm dừng xe trong phạm vi vạch kẻ.

Khi phương tiện dừng đè lên vạch, đặc biệt trong giờ cao điểm, có thể gây cản trở xe từ các hướng rẽ phải hoặc đi thẳng, khiến giao thông rối loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và kẹt xe.

Vạch mắt võng được bố trí tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ. Ảnh: PHẠM HẢI

TP.HCM hiện có hơn 800 giao lộ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, trong đó hơn 40 điểm đã được bố trí vạch mắt võng ở các tuyến đường như: Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, Pasteur – Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa,…

Tùy từng khu vực có hay không có biển cấm dừng, đỗ xe, mức xử phạt sẽ khác nhau. Cụ thể:

Nếu dừng xe trên vạch mắt võng tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, tài xế bị xử phạt lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, đỗ. Mức phạt đối với ô tô từ 600.000 – 800.000 đồng; xe máy từ 400.000 – 600.000 đồng.

Nếu khu vực không có biển cấm dừng, đỗ, hành vi sẽ bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, với mức phạt đối với ô tô từ 400.000 – 600.000 đồng; xe máy từ 200.000 – 400.000 đồng.

Theo đó, tình trạng người dân dừng xe sai quy định tại các vạch mắt võng có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt tại các giao lộ lớn.

Vạch mắt võng tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị có thêm biển cấm dừng, đỗ xe. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều trường hợp là do thiếu quan sát hoặc chưa hiểu rõ quy định, nhưng cũng có không ít người cố tình vi phạm để rút ngắn thời gian di chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Cũng theo lực lượng chức năng, một số nút giao có biển báo cấm dừng, đỗ kết hợp cùng vạch mắt võng; trong khi một số nơi chỉ kẻ vạch mà không có biển báo. Do đó, CSGT sẽ căn cứ vào hệ thống báo hiệu giao thông tại từng vị trí cụ thể để xác định lỗi phù hợp.

Việc xử lý tài xế xe buýt nói trên nhắc nhở các tài xế, đặc biệt là xe công vụ, xe buýt, taxi cần nêu gương trong chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng giao thông văn minh, an toàn.