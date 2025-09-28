TP.HCM: CSGT truy đuổi gần 50 km bắt nghi can trộm xe ô tô 28/09/2025 18:21

Ngày 28-9, Công an TP.HCM phối hợp với Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan truy đuổi, khống chế thành công một nghi phạm trộm ô tô sau cuộc truy đuổi gần 50 km từ TP.HCM đến Tây Ninh.

TP.HCM: CSGT truy đuổi gần 50 km bắt nghi can trộm xe ô tô. Ảnh: XH

Trước đó, sáng cùng ngày, đơn vị nhận thông tin đề nghị phối hợp từ lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng, cung cấp thông tin nhận dạng một nam thanh niên nghi trộm ô tô đang di chuyển từ Lâm Đồng về TP.HCM.

Khoảng 12 giờ trưa, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến tỉnh lộ 7 - tỉnh lộ 2, tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện một ô tô có đặc điểm nghi vấn, giống như miêu tả đang di chuyển với tốc độ cao nên yêu cầu ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng CSGT, nam thanh niên lập tức tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường và hẻm nhỏ nhằm cắt đuôi. Trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc cùng tổ công tác đã tổ chức truy đuổi liên tục gần 50 km qua nhiều địa bàn.

Trung tá Phan Thanh Tuấn (áo trắng), Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc cùng tổ công tác đã tổ chức truy đuổi nghi can trộm xe ô tô liên tục gần 50 km qua nhiều địa bàn. Ảnh: XH

Đến khu vực ấp Đức Ngãi 2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh tổ công tác áp sát và khống chế được phương tiện cùng nghi phạm.

Qua kiểm tra, người này mang theo dụng cụ dùng để bẻ khóa xe.

Nghi phạm và tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, điều tra xử lý theo thẩm quyền.