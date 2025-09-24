Tài xế tử vong nghi do đột quỵ, xe bồn bị mất lái tông vào nhiều xe 24/09/2025 22:01

(PLO) - Tài xế xe bồn nghi bị đột quỵ, tử vong khi đang lưu thông trên đường Đỗ Mười, TP.HCM, khiến phương tiện bị mất lái, tông vào nhiều xe đang dừng bên đường.

Tối 24-9, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Đỗ Mười, phường Tam Bình, TP.HCM.

Va chạm liên hoàn trên đường Đỗ Mười, tài xế xe bồn tử vong nghi bị đột quỵ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh ĐVK (40 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển xe bồn biển số 51C-309... lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi cầu vượt Gò Dưa.

Khi đến trước số 234 Đỗ Mười, phường Tam Bình thì xe bồn bất ngờ mất lái, tông vào hai xe máy và một xe bán tải đang đậu bên trong vỉa hè.

Phát hiện vụ việc, người dân tìm cách đưa tài xế xe bồn ra khỏi cabin nhưng người này đã tử vong. Ảnh:PHẠM HẢI

Tại hiện trường, xe bán tải bị móp nặng phần bên trái, một xe máy bị cuốn dưới gầm. Rất may không có ai bị thương.

Sau vụ va chạm, người dân tìm cách tiếp cận cabin thì phát hiện tài xế xe bồn đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do đột quỵ khi đang lái xe.

Chị Lê Thị Ngọc Hiền (36 tuổi), người chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đang chờ đón người thân trước cổng công ty thì thấy xe bồn lao tới.

“Xe chạy chậm nhưng có dấu hiệu mất lái nên tôi vứt xe bỏ chạy, sau sự việc tôi thấy thương tài xế xe bồn, chắc người này cố gắng tấp vào lề để tránh nguy hiểm hơn cho các phương tiện lưu thông trên đường”- chị Hiền kể.

Cú va chạm khiến phần trái bên hông xe bán tải bị móp méo, xe máy lọt vào gầm. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Lâm Văn Sa Quyên (41 tuổi), tài xế xe bán tải, cho biết: “Tôi vừa đậu xe vài phút thì xe bồn tông thẳng vào bên hông cửa lái, tôi kịp nhảy qua ghế phụ để thoát thân".

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.