Xe taxi công nghệ tông thủng tường nhà dân ở TP.HCM 23/09/2025 14:50

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ ngày 23-9, xe taxi công nghệ biển số 50H-337... do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Dương Công Khi.

Khi đến gần giao lộ Dương Công Khi - Song Hành (xã Hóc Môn, TP.HCM), chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, tông sập hàng rào lưới B40 của một khu đất trống rồi chỉ dừng lại khi đâm thủng bức tường nhà dân.

May mắn vụ việc không khiến người trong nhà bị thương. Ảnh: HT

Tại hiện trường, phần đầu xe taxi hư hỏng nặng, túi khí bung ra. Bức tường nhà dân bị thủng một mảng lớn, gạch đá văng tung tóe khiến nhiều đồ đạc bên trong bị hư hại. Nhiều trụ bê tông của hàng rào khu đất trống cũng bị gãy đổ.

Mảng tường bị tông đổ văng vào bên trong nhà. Ảnh: HT

Người dân cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hai hành khách, gồm một nam và một nữ. May mắn, cả tài xế lẫn hành khách đều an toàn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: HT

Ngay sau đó, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan trong vụ việc.