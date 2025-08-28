Ô tô chở 4 người tông dải phân cách, lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận 28/08/2025 13:01

(PLO)- Một ô tô 7 chỗ bất ngờ tông văng dải phân cách, lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận (TP.HCM), 4 người trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Đến trưa 28-9, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ ô tô 7 chỗ gặp nạn trên dốc cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương. Khi xe lên dốc cầu Bình Thuận thì tông văng nhiều mét dải phân cách cứng, làm gãy trụ biển báo giao thông rồi lật ngửa giữa dốc cầu.

Những người bên trong chiếc xe ô tô lật ngửa giữa dốc cầu Bình Thuận đã may mắn không bị thương. Ảnh: HT

Trên xe có bốn người trong cùng một gia đình, gồm cả tài xế. Người dân đã hỗ trợ đưa họ ra ngoài, may mắn tất cả chỉ bị thương nhẹ.

Ảnh hưởng từ sự cố lật xe khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Sự cố khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh, hướng đi An Sương bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Tài xế sau đó dùng vải che biển số xe để tránh sự chú ý của người đi đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời huy động hai xe cẩu để di dời phương tiện gặp nạn.

Chiếc xe sau đó được di chuyển khỏi khu vực. Ảnh: HT

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, ô tô gặp sự cố đã được đưa khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.