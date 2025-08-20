TP.HCM: Truy tìm tài xế ô tô tải va quẹt xe máy rồi bỏ chạy ở xã Bình Mỹ 20/08/2025 15:13

(PLO)- Cơ quan chức năng TP.HCM đang truy tìm tài xế chiếc xe tải đã bỏ chạy sau khi va chạm khiến hai người đi xe máy té ngã trên đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ.

Ngày 20-8, cơ quan chức năng xã Bình Mỹ, TP.HCM cho biết đang xác minh vụ việc một xe tải va chạm với xe máy khiến hai người té ngã nhưng tài xế không dừng lại mà rời hiện trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc. Theo hình ảnh và thông tin được người dân cung cấp, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại địa bàn xã Bình Mỹ, một xe tải (chưa rõ biển số) đánh lái để tránh xe tải đi ngược chiều thì va quẹt vào xe máy chạy cùng chiều chở hai người.

Hai người trên xe máy té ngã giữa đường sau va chạm. Ảnh cắt từ clip

Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng vào hướng cột điện, hai người ngồi trên xe ngã xuống đường, lăn nhiều vòng. Một người có dấu hiệu bị thương, người còn lại ngồi dậy được nhưng choáng.

Đáng chú ý, thay vì dừng xe để xử lý, tài xế chiếc xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát hình ảnh, truy tìm chiếc xe tải liên quan để xử lý theo quy định.