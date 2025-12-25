TP.HCM: Công an phường Thủ Dầu Một phát động phong trào thi đua 'Ba nhất' 25/12/2025 15:27

(PLO)- Công an phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Theo Công an phường Thủ Dầu Một, phong trào nhằm tạo động lực chính trị để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an phường nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo Công an phường Thủ Dầu Một phát động phong trào thi đua “Ba nhất". Ảnh: LÊ ÁNH

Đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ gắn bó với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào “Ba nhất” được xác định là nòng cốt trong nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Các tổ của Công an phường Thủ Dầu Một ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong đó, “Kỷ luật nhất” tập trung xây dựng lực lượng Công an phường chính quy, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh, pháp luật; “Trung thành nhất” nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; “Gần dân nhất” là tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Tại buổi lễ, các tổ công tác thuộc Công an phường đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào trong giai đoạn 2025–2030.