Công an làm việc với người cho trẻ em ngồi ở ghế lái xe 26/02/2026 06:41

(PLO)- Tài xế cho trẻ em ngồi ở ghế lái xe ô tô bị clip người dân ghi lại đã lên làm việc với công an.

Tối 25-2, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã mời lái xe Đặng Trung Th. (45 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) đến trụ sở làm việc.

Anh Đặng Trung T. cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Ảnh cắt từ video clip.

Hôm nay, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh có một trẻ em ngồi cùng ghế lái ô tô mang BKS đăng ký ở tỉnh Hưng Yên 89A-504.xx đang chạy trên đường.

Nhiều người bình luận cho rằng, người bố cho con ngồi như vậy vừa sai luật vừa coi thường tính mạng của con và người đi đường.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hôm nay, tại buổi làm việc, lái xe T xác nhận khoảng 10 giờ ngày 22-2, tại đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, anh T đã điều khiển xe ô tô biển số 89A-504.xx và thực hiện hành vi vi phạm: chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe.

Cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội làm việc với anh T và lập biên bản. Ảnh: CA.

Căn cứ tài liệu, hình ảnh xác minh, Đội CSGT số 5 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh T về hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em” theo quy định tại điểm m, khoản 3, điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi vi phạm này sẽ bị mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cục CSGT cũng khuyến cáo, người lái xe không để trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe; trang bị ghế phù hợp cho trẻ em khi tham gia giao thông; tuân thủ quy định pháp luật để bảo vệ chính mình và người thân.