Xe khách chở vượt 17 người trên cao tốc, bị CSGT phạt 127,5 triệu đồng 25/02/2026 09:31

(PLO)- Xe khách chở vượt 17 người, chủ và tài xế bị CSGT ra biên bản xử phạt 127,5 triệu đồng.

Ngày 25-2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt xe khách chở quá số người quy định trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CSGT trực tiếp lên xe kiểm đếm số lượng hành khách

Trước đó, ngày 24-2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 dừng kiểm tra xe khách biển số 67H-038.91 do lái xe P.N.T (41 tuổi, ngụ Bà Rịa, TP.HCM) điều khiển.

CSGT trực tiếp lên xe kiểm đếm và xác định lái xe chở quá số người quy định đối với xe khách chạy tuyến trên 300 km. Cụ thể, xe chở 40 người trong khi quy định chỉ 23 chỗ, nhồi nhét thêm 17 người.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024. Mức phạt đối với lái xe là 25,5 triệu đồng. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm với mức phạt 102 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

Như vậy, với việc nhồi nhét thêm 17 hành khách, chủ và lái xe khách nói trên đã bị xử phạt tổng cộng 127,5 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe kinh doanh vận tải hành khách. Các hành vi tập trung xử lý gồm: Chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ…

Hoạt động tuần tra được thực hiện trên các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Phan Thiết – Dầu Giây; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Cam Lâm – Nha Trang và Nha Trang – Vân Phong.