CSGT chỉ rõ 2 lỗi gây ra tai nạn liên hoàn khi lưu thông trên cao tốc

(PLO)- Không giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn không bật tín hiệu báo trước là hai lỗi phổ biến và cực kỳ nguy hiểm khi lưu thông trên cao tốc.

Ngày 21-2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6), thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, từ hôm nay 21-2, mùng 5 Tết Bính Ngọ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa về TP.HCM bắt đầu tăng nhanh, báo hiệu cao điểm di chuyển sau kỳ nghỉ Tết.

Ôtô chạy quá tốc độ bị CSGT ghi hình.

Theo dự báo, trong những ngày tới, lượng xe hướng về TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh khi người dân quay trở lại làm việc, học tập. Trước thực tế này, Cục CSGT đưa ra hàng loạt cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn không bật tín hiệu báo trước, hai lỗi phổ biến và cực kỳ nguy hiểm trên cao tốc.

Một vụ va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chiều 21-2. Ảnh: PN.

Theo Đội CSGT số 6, không giữ khoảng cách an toàn chính là bẫy tai nạn liên hoàn, nhất là trong điều kiện lưu thông tốc độ cao. Trên các tuyến cao tốc như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Phan Thiết – Dầu Giây (tốc độ tối đa 120km/h) và Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong (tốc độ tối đa 90km/h), chỉ cần xe phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố nhỏ, nguy cơ va chạm dây chuyền là rất lớn nếu tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Đáng lo ngại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan, thói quen lái xe trong đô thị và sự mệt mỏi sau hành trình dài. Nhiều tài xế điều khiển phương tiện theo phản xạ quen thuộc trong nội thành, chuyển làn nhưng quên bật tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc thuê xe tự lái, mượn xe cá nhân tăng mạnh trong dịp Tết cũng khiến nguy cơ tai nạn gia tăng, khi một bộ phận tài xế chưa có kinh nghiệm, chưa nắm vững quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn và quy trình ra – vào cao tốc.

Hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc bị phạt từ 4 – 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ảnh: PN.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc bị phạt từ 4 – 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn sẽ bị phạt từ 20 – 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên cao tốc phải tuyệt đối tuân thủ quy định đi đúng làn, đúng tốc độ; không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều; không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Đặc biệt là phải giữ khoảng cách an toàn; chuyển làn phải bật tín hiệu và quan sát kỹ. Việc chấp hành nghiêm không chỉ bảo vệ tính mạng bản thân mà còn góp phần hạn chế tai nạn, đảm bảo giao thông thông suốt trong cao điểm sau Tết.